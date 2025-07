ReggioFest 2025: tutto pronto per i due live show di Bollani e De Martino e lo spettacolo ‘Fuoco’

Tutto pronto per Piazza del Popolo: Arte, Musica e Teatro, evento incluso nel progetto ReggioFest2025 – Cultura Diffusa promosso dal Comune di Reggio Calabria in base all’accordo di programma M.I.C. – Comune Capoluogo della Città di Reggio Calabria.

Piazza del Popolo: Arte, Musica, Teatro, progetto della Show Net srl, ideato e diretto da Ruggero Pegna, si articolerà in tre giorni di spettacoli che spazieranno dalla musica al teatro leggero, fino al teatro urbano internazionale: il 19 luglio l’eccezionale concerto dello Stefano Bollani quintet, il 20 luglio la Festa del Sole con Fuoco della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno, il 21 luglio lo show Meglio Stasera di Stefano De Martino.

I live di Bollani e De Martino sono a biglietti, disponibili sul circuito Ticketone e tutti con posto a sedere numerato, mentre Fuoco della Compagnia dei Folli è ad ingresso libero. I tre eventi, tutti con inizio alle 21:30, saranno accompagnati da laboratori/workshop diretti dallo stesso promoter e da Ilenia Borgia di Calabria dietro le quinte, aventi i seguenti temi:

“Valorizzazione del Patrimonio Culturale della Città attraverso i Grandi Eventi”

“Valorizzazione del Patrimonio Culturale della Città attraverso eventi di Performance Art e Teatro Urbano”

“La multidisciplinarietà nello spettacolo”

Possibile partecipare ai tre laboratori scrivendo alla mail info@calabriadietrolequinte.it (tel. 0968441888).

Il live del 19 luglio di Stefano Bollani, tra i musicisti italiani più acclamati al mondo, è un autentico evento internazionale. Con lui Jeff Ballard, tra i batteristi più noti della scena jazz, per anni al fianco di Ray Charles, Chick Corea e Pat Metheny; Larry Grenadier, uno dei più grandi bassisti del jazz moderno; Vincent Peirani, innovatore della fisarmonica, con cui abbraccia jazz, classica, world music e rock; Mauro Refosco, percussionista brasiliano che ha collaborato con David Byrne, Red Hot Chili Peppers, Thom Yorke.

La Festa del Sole del 20 luglio, format piro-teatrale ideato dallo stesso promoter, vedrà di scena “Fuoco”, uno straordinario spettacolo della Compagnia dei Folli, in cui si susseguono coreografie di teatro-danza mozzafiato, esplosioni pirotecniche sincronizzate e danze su trampoli. Questi elementi, uniti a innovative macchine sceniche, accompagnano il pubblico in un viaggio fantastico e visionario attraverso storie e leggende, incontrando personaggi ed eroi mitologici che hanno intrecciato il loro destino con la potenza del fuoco: da Prometeo, l’eroe che osò rubare il fuoco agli dei per donarlo all’umanità, al ciclo eterno dell’Araba Fenice, l’uccello leggendario che si consuma tra le fiamme per poi risorgere, simbolo di rinascita e immortalità, fino alla grotta del Dio Vulcano, dove quattro nani forgeranno il mondo con l’ausilio del fuoco. Il viaggio fantastico e incantato culmina in una spettacolare ed epica battaglia tra gli dei e gli uomini per la sua contesa.

Il 21 luglio si cambia genere. Sull’onda del successo di Affari Tuoi su Rai1, Stefano De Martino torna dal vivo con gli orchestrali della Disperata Erotica Band e il suo gruppo di ballo. Conduttore e mattatore televisivo, attore, ballerino e cantante, si presenta al pubblico con tutto il suo ricco bagaglio artistico. Meglio Stasera è uno spettacolo confezionato in modo impeccabile, in cui De Martino dimostra di essere un personaggio versatile, eclettico, divertentissimo: c’è lo Stefano che si racconta; il ‘crooner’ che con la Disperata Erotica Band metterà in scena giochi musicali, mash up e virtuosismi canori; c’è il ballerino e, infine, il De Martino imprevedibile, quello dell’allegria e dei giochi in tv, che dialoga ed empatizza con gag, monologhi umoristici, improvvisazioni.

Per gli spettacoli di Bollani e De Martino, l’area sarà completamente delimitata e l’accesso sarà consentito solo ai possessori dei biglietti. Per informazioni sui tre eventi: Show Net tel. 0968441888, www.ruggeropegna.it.