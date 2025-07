La storia di Leone, da portalettere a responsabile: ‘Contribuiamo a connettere luoghi e vite’

Da portalettere a responsabile del Centro di distribuzione di Melito Porto Salvo. La storia professionale di Leone Plutino all’interno di Poste Italiane ha inizio nel 2016 come postino a Roghudi, centro ellenofono dell’Aspromonte, conosciuto come uno dei tanti “paese fantasma”, posto a 527 metri di altitudine su un enorme dente di roccia nel cuore della fiumara Amendolea.

“È stato l’inizio di una lunga gavetta – spiega il giovane responsabile – che ho vissuto con entusiasmo, voglia di imparare e profondo senso di responsabilità.”

Dopo una breve pausa a Bovalino, dove Plutino ha lavorato come caposquadra, nel 2023 è ritornato nel centro di distribuzione da dove era iniziato il suo percorso all’interno di Poste Italiane, nella vicina Melito Porto Salvo.

“Ma questa volta con la nuova mansione – dice – di responsabile del monitoraggio e qualità.”

Appena un anno dopo, nell’ottobre del 2024, arriva l’attesa promozione a responsabile del centro, uno dei più importanti dell’intera provincia di Reggio Calabria, per volumi di corrispondenza lavorata quotidianamente. Da via Giordano Bruno partono le “gite” dei 26 portalettere che vanno a toccare 18 comuni dell’area grecanica: Montebello J, Fossato, Saline, Melito, San Lorenzo, Bagaladi, Roccaforte, Condofuri, Bova Marina, Bova, Palizzi, Brancaleone, Staiti, Bruzzano e Ferruzzano.

“Da qui – spiega Leone Plutino – raggiungiamo alcuni dei borghi più belli e caratteristici della Calabria, come Bova, l’antica Chòra tu Vùa, Pentedattilo, il paese adagiato su una rupe a forma di cinque dita, poi il comune più piccolo della Calabria, Staiti, e Gallicianò, una piccolissima frazione del Comune di Condofuri, nel cuore dell’Aspromonte, dove ancora vivono circa 40 persone che parlano il greco antico.”

“Un territorio vasto e complesso – continua – per il quale, ogni giorno contribuiamo a connettere persone, luoghi, vite. Non distribuiamo solo lettere o pacchi, ma presenza, fiducia, servizio. E quando tutto questo avviene nei luoghi che ami, ha un significato ancora più profondo.”

Il Gruppo, guidato dall’Ad Matteo Del Fante, nei primi tre mesi del 2025 ha consegnato attraverso la sua rete di portalettere e centri di smistamento 77 milioni di pacchi, in aumento dell’8,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un risultato importante in un mercato competitivo e in continua evoluzione. E la tendenza evidente in tutta Italia ha fatto registrare anche nella provincia di Reggio Calabria numeri record nel primo trimestre dell’anno con un incremento del + 14% allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nell’area metropolitana di Reggio Calabria sono operativi 8 Centri di distribuzione che raggiungono tutti i 97 comuni della provincia: 2 si trovano nella città dello Stretto, 1 a Melito Porto Salvo, 3 nella Locride ed altri 2 nella Piana di Gioia Tauro.