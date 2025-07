Bagnara, arriva il battello pulisci mare: il plauso di FI a Occhiuto e Giannetta

Forza Italia Bagnara ringrazia il Governatore Roberto Occhiuto e il Consigliere regionale Domenico Giannetta per l’attivazione dell’Ecoboat di Arpacal.

“Le acque della nostra costa sono importantissime – dichiarano – una risorsa fondamentale per l’ecosistema, per la pesca e per la fruizione turistica. Con l’attivazione del battello intensifichiamo la prevenzione, il monitoraggio dei rischi di inquinamento e la pulizia del mare. Grazie alla sinergia istituzionale e alla particolare attenzione della Regione Calabria, potremo essere in prima linea nella valorizzazione della cultura del mare e sposare la campagna tolleranza zero contro chi lo sporca. Il mare di Bagnara, perla della Costa Viola é la nostra forza naturale ed economica. La nostra bellezza. Dobbiamo averne cura – conclude il gruppo di Forza Italia – preservarla e valorizzarla al meglio”. ‎