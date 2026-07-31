‘Tutte le energie dello sport’. A Motta e Lazzaro due giornate di divertimento

L’Amministrazione di Motta San Giovanni rinnova l’appuntamento con “Tutte le Energie dello Sport“, un’iniziativa pensata per avvicinare bambini, ragazzi e famiglie al mondo dello sport attraverso attività pratiche, dimostrazioni e momenti di aggregazione.

Calcio e Calcio a 5, Pallavolo, Ping Pong, Basket, Tiro con l’arco, Gimkana in bicicletta e Balli sociali sono solo alcune delle attività protagoniste insieme a gonfiabili, giochi, Bubble House, mascotte e personaggi vari per i più piccoli.

Sono due gli appuntamenti in programma

Giovedì 30 luglio a Motta, in piazza del Minatore, con inizio alle ore 17:00. Si replica poi a Lazzaro, venerdì 31 luglio, sempre alle ore 17:00 ma sul Lungomare Cicerone.

“Sono particolarmente orgogliosa di riproporre per il quarto anno consecutivo questa manifestazione, nata con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva e valorizzare le tante associazioni che operano con passione sul nostro territorio – dichiara l’assessore con delega allo Sport Giusy Vacalebre. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Verduci, da sempre promotore delle attività sportive come strumento di crescita sociale e benessere per la comunità, continua a investire nella diffusione dello sport e nella valorizzazione delle realtà associative presenti sul territorio. Attraverso iniziative come questa vogliamo offrire a cittadini, bambini e famiglie l’opportunità di conoscere discipline diverse, praticare sport e vivere momenti di sana aggregazione.

Desidero già da adesso rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le società sportive locali che, con entusiasmo, disponibilità e spirito di collaborazione, ci consentono ogni anno di organizzare questa bellissima iniziativa a Motta e Lazzaro. Il loro impegno quotidiano – conclude l’assessore – è fondamentale per trasmettere ai più giovani i valori dello sport, dell’inclusione, del rispetto e della crescita individuale e di gruppo”.