Smantellata la tendopoli di San Ferdinando, Cannizzaro: ‘È la rinascita della Calabria’ – VIDEO
"Avanti tutta, non si arretra di un millimetro" le parole del sindaco Cannizzaro
31 Luglio 2026 - 11:10 | di Redazione
“Vedere queste ruspe che smantellano dopo tantissimi anni la tendopoli di San Ferdinando è l’immagine più emblematica della rinascita della Calabria”.
Queste le parole del sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro presente a San Ferdinando durante le fasi di smantellamento della tendopoli.
“Avanti tutta – conclude Cannizzaro – non si arretra di un millimetro”.
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