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La Reggina esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi. Il comunicato

L'addio ad uno dei grandi protagonisti del calcio mondiale

31 Luglio 2026 - 11:14 | Comunicato

Lutto Reggina

E’ arrivata questa mattina la notizia della scomparsa di una vera e propria leggenda del calcio mondiale come Franco Baresi. Tantissime sono state le manifestazioni di vicinanza e affetto e tra queste anche quella della Reggina 1914: “AS Reggina 1914, in tutte le sue componenti, esprime profondo cordoglio e commozione per la scomparsa di Franco Baresi, leggenda dell’AC Milan e del calcio italiano“.

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