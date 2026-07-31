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Reggio, camionista in manette: a tradirlo l’odore di droga in cabina

A seguito della perquisizione i Carabinieri hanno scovato 3kg di cocaina. Conducente in manette

31 Luglio 2026 - 10:58 | di Redazione

Carabinieri

Nella giornata del 29 luglio, l’attenzione dei militari del Nucleo Radiomobile ha portato all’arresto di un uomo per traffico e trasporto di un ingente quantitativo di droga.

L’operazione è scattata nei pressi della zona portuale di Reggio Calabria, snodo strategico e di intenso passaggio di mezzi pesanti. Durante un posto di controllo ordinario, i Carabinieri hanno intimato l’alt ad un tir articolato.

A tradire il conducente non è stata una manovra azzardata, ma il suo stesso atteggiamento: fin dai primi istanti del controllo, l’uomo ha mostrato un evidente e ingiustificato stato di agitazione. A insospettire ulteriormente le forze dell’ordine è stato un penetrante odore di sostanza stupefacente avvertito direttamente dall’interno della cabina di guida.

A quel punto è scattata immantinente la perquisizione veicolare.

L’intuizione dei militari ha trovato subito conferma: all’interno della motrice del mezzo pesante sono stati rinvenuti 3 chilogrammi di cocaina, meticolosamente suddivisi in più panetti pronti per la distribuzione.

La sostanza è stata posta sotto sequestro, mentre per l’uomo sono scattate le manette. Condotto in caserma per le formalità di rito, l’indagato è stato successivamente trasferito presso la casa circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, davanti alla quale dovrà rispondere dell’accusa di detenzione e trasporto illecito di sostanze stupefacenti.

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