Alla scoperta dell’Aspromonte segreto: l’escursione al Serpente d’argento

Trekking lungo il fiume, sapori della tradizione e tarantella dal vivo. Il programma e come partecipare

Un viaggio affascinante nel cuore dell’Area Grecanica tra natura incontaminata, leggende antiche e la calda ospitalità della tradizione calabrese. È questo il cuore dell’“Escursione al Serpente d’Argento”, evento promosso dall’Associazione Culturale AGAPÁ’ME to Gaddhiano, in programma per lunedì 10 agosto a Gallicianò.

Un’occasione unica per gli amanti del trekking e della cultura locale di vivere un’esperienza immersiva lungo i corsi d’acqua dell’Aspromonte, guidati dalle suggestioni dei luoghi e dalle storie di un tempo.

Il programma della giornata

L’appuntamento è fissato per le ore 16:00 con la partenza dall’Agriturismo Il Bergamotto. Da qui prenderà il via il trekking vero e proprio: un percorso risalendo la fiumara tra i suggestivi resti degli antichi mulini e i racconti sui “draghi d’Aspromonte“, creature del folklore locale che da secoli popolano l’immaginario di queste vallate.

La meta dell’escursione sarà il caratteristico borgo di Gallicianò, considerato l’ultimo avamposto della grecità di Calabria. I partecipanti avranno l’opportunità di:

Visitare il borgo antico e scoprire le sue tradizioni ancora vive.

Fare tappa presso l’ Azienda Agricola Nucera Maria .

. Concludere la serata con una tipica cena alla Trattoria Greca, animata dai ritmi travolgenti della tarantella gaddicianisa e dalla musica dei suonatori del posto.

Per chi volesse prolungare l’esperienza e godere della tranquillità della notte in montagna, l’organizzazione segnala anche la possibilità di pernottamento in loco.

Info e prenotazioni

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale AGAPÁ’ME to Gaddhiano. Per partecipare o richiedere maggiori informazioni è consigliabile contattare i seguenti riferimenti: