Il club manager fa il punto dopo la sfida vincente a Fano: “Undici esordienti su dodici, ma questo roster ha carattere e grinta. Antonio Polimeni è la nostra arma in più”

La stagione è iniziata con il piede giusto e con un messaggio chiaro: la Domotek Volley non è una semplice “matricola”. Dopo il successo nella trasferta di Fano, il club manager Alessandro Sergi ha tracciato il percorso della squadra, toccando tutti i temi caldi: dal debutto in campionato al legame con i tifosi, fino alla prossima sfida contro Lagonegro.

“Un inizio super da tutti i punti di vista

“La cosa fantastica è rievocare quello che diceva anche le gesta dell’anno scorso: avere questo pubblico a supporto, questi reggini lontani da casa, è la cosa più bella da vedere. Quando vai nei nuovi palazzetti, come Fano, vedere gente che ci segue fa piacere perché ti danno quel sostegno che manca rispetto al nostro caro e calco Palacalafiore”.

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Un esordio che il club manager definisce “super da tutti i punti di vista”, complice anche il lavoro del tecnico:

“Il mister Polimeni ha voluto sottolineare durante l’intervista post-gara l’esordio di tutti e undici gli esordienti di questo roster. Undici su dodici, con il dodicesimo che è proprio lui, Antonio, esordiente in categoria ma sulla scia dell’anno scorso e con nuova linfa: il roster è più della metà rinnovato e ci sono i presupposti per fare bene. Antonio è l’arma in più: ci mette sempre “quel pizzico di follia” che ci siamo portati avanti per tutta la passata stagione”.

Il club manager non nasconde le difficoltà di un campionato “tosto e fisico, dove stanno finendo tutti al tie break”:

“Dobbiamo tener duro – dice Sergi – ma siamo sul pezzo, ci siamo. È anche merito della società: si può vincere, si può perdere, ma bisogna sempre reagire col giusto piglio”.

Tra i momenti più belli della trasferta di Fano c’è la presenza sugli spalti di Matteo Mancinelli, ex giocatore della Domotek:

“Non è un giocatore qualsiasi – sottolinea Sergi – ed è stata una piacevole sorpresa vederlo lì, dietro di noi insieme a me e al nostro Direttore Marco Martino, a sostenerci fino alla fine. Poi è venuto a farsi la foto con tutta la squadra, come si è visto nei post. Questo palesa tutto il bello: è stata creata una famiglia e una famiglia continua a essere anche quest’anno. Quando c’è una società dietro, credo sarà sempre così”.

Pullman per Lagonegro: adesioni in crescita

L’attenzione si sposta già al prossimo impegno, sabato sera contro Lagonegro:

“Stiamo organizzando un pullman spinto dai tifosi perché è un qualcosa di nuovo – spiega il club manager -. L’avevamo fatto anche nella passata stagione, ma per forza maggiore la distanza aveva fatto la differenza. Le adesioni sono già abbastanza impattanti e sempre in crescita: stiamo cercando di riempirlo. È un sabato sera alternativo. Chi vuole aderire può farlo sulla pagina social della Domotek. Ci saranno famiglie, bambini: è diventato tutto abbastanza familiare, ma allo stesso tempo rompente e competitivo. Il livello è altissimo e Lagonegro è un avversario ideale per una sfida di altissimo livello”.

In chiusura, Sergi lancia il messaggio in vista del prosieguo del campionato: