Dal 20 al 22 novembre 2026 la provincia di Reggio Calabria ospiterà “Costa Viola per la Vita”, manifestazione sportiva interregionale promossa e organizzata dall’ASD GIGA, dedicata al motorismo storico, alla guida responsabile, all’inclusione sociale e alla valorizzazione turistico-culturale del territorio.

La manifestazione coinvolgerà atleti, equipaggi e appassionati provenienti da diverse regioni del Sud Italia, in un percorso che unisce la passione per le automobili d’epoca alla conoscenza dei paesaggi dello Stretto, di Scilla e della Costa Viola. L’evento è stato inserito nel programma nazionale dell’Ente di Promozione Sportiva Centro Nazionale Sportivo Libertas.

L’iniziativa è finanziata dalla Regione Calabria nell’ambito dell’«Avviso pubblico per la concessione di contributi per Grandi Eventi e Manifestazioni Sportive – Anno 2026», a valere sulle risorse PAC/POC Calabria 2014–2020, Asse VI, Azione 6.8.3. La realizzazione si avvale inoltre della collaborazione dell’Associazione ONMIC Reggio Calabria, con particolare attenzione ai temi dell’accessibilità e della partecipazione delle persone con disabilità.

Il programma delle tre giornate

Venerdì 20 novembre – Accoglienza. Dalle ore 15:00 alle 19:00 sono previsti l’arrivo di atleti, equipaggi e accompagnatori, l’accreditamento e le verifiche tecnico-sportive. Alle 19:30 si terranno il saluto di benvenuto e la presentazione della manifestazione.

Sabato 21 novembre – Formazione e visite guidate. Alle 9:30, presso l’Hotel Le Sirene di Scilla, è previsto il workshop sulla sicurezza stradale e la guida responsabile. Alle 11:30 sarà la volta dell’incontro promosso con ONMIC Reggio Calabria su disabilità, accessibilità e inclusione. Dalle 14:30 si svolgeranno visite guidate a Reggio Calabria, Scilla, Chianalea e negli scorci panoramici della Costa Viola. Alle 18:30 è programmato il briefing tecnico con gli equipaggi.

Domenica 22 novembre – Gara di regolarità, pranzo e premiazioni. Dalle ore 8:00 gli equipaggi si raduneranno in Piazza Indipendenza a Reggio Calabria per le operazioni preliminari. La partenza della gara di regolarità per auto storiche è fissata alle 9:00; il percorso prevede una prima tappa a Scilla e una seconda a Gioia Tauro, quindi il rientro a Scilla. Alle 13:00 è previsto il pranzo presso l’Hotel Le Sirene, dove alle 15:00 si svolgeranno le premiazioni finali e i saluti conclusivi.

Sport, inclusione e promozione del territorio

“Costa Viola per la Vita” intende far dialogare lo sport automobilistico con la cultura della prevenzione degli incidenti, l’educazione dei giovani e l’inclusione sociale. I workshop e le iniziative collaterali offriranno occasioni di confronto e sensibilizzazione, mentre le visite guidate metteranno in evidenza luoghi simbolo come il Castello Ruffo di Scilla e il borgo marinaro di Chianalea.

Nell’impostazione proposta da ASD GIGA, il motorismo storico diventa così un’occasione di incontro, formazione e promozione delle bellezze della Calabria, con la sicurezza e la partecipazione al centro dell’iniziativa.

Gli orari delle attività collaterali e delle tappe intermedie sono indicativi e potranno essere aggiornati in relazione alle esigenze organizzative e alle autorizzazioni del percorso.