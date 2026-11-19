In previsione dello sciopero generale di venerdì 20 novembre proclamato da CGIL con l’adesione della federazione di categoria FilT-CGIL, il Gruppo Caronte & Tourist ha predisposto lo schema dei servizi minimi da assicurare nelle ventiquattr’ore di sciopero (dalle ore 00:01 alle ore 23:59) nello Stretto di Messina e da e per le isole minori individuando navi e lavoratori comandati.

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Le navi in servizio nello Stretto e verso le isole minori

Nello specifico, Caronte & Tourist comunica che saranno in servizio nello Stretto almeno due navi tra Rada San Francesco e Villa San Giovanni e una nave tra Tremestieri e Villa San Giovanni.

Per quanto concerne le isole minori, saranno in servizio tre navi da e per le Eolie; tre navi da e per le Egadi; una nave da e per le Pelagie; una nave da e per Ustica; una nave da e per Pantelleria.

Ulteriori informazioni saranno disponibili online sul sito del Gruppo Caronte & Tourist (carontetourist.it). Messaggi informativi saranno trasmessi a bordo delle navi in servizio.