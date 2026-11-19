Scale transennate e mai ultimate, erbacce sulle Cento Scale e circoscrizioni come ‘fantasmi’: la denuncia di Sensazioni Emergenti sui percorsi pedonali dimenticati di Reggio

Ci sembra necessario rivolgerci a voi per sottolineare lo stato di abbandono, in cui versano percorsi storici e pedonali della nostra città, come Salita Cappuccinelli con le «Cento Scale» e via Villini Svizzeri, che vi sottoponiamo in quanto la cura della città è una forma di cultura, poiché una città accessibile, agevole e funzionale migliora la qualità della vita di tutti i residenti.

Salita Cappuccinelli e Rione Svizzeri, i percorsi pedonali dimenticati

Il degrado storico di Salita Cappuccinelli: Lungo le storiche «Cento Scale», nella salita dei Cappuccinelli (antico selciato del Cinquecento percorso dai frati per raggiungere il convento tra l’Eremo e via Reggio Campi, zona San Marco) si registrano gravi criticità. Recenti interventi hanno lasciato il manto cementizio pedonale dissestato, e questo favorisce la crescita di erbacce ed ostacoli al passaggio.

Le scale di Rione Svizzeri abbandonate: I percorsi pedonali in zona Villini Svizzeri (Norvegesi) fondamentali per accorciare i tragitti in salita a favore di anziani e mamme con passeggini, risultano dimenticati, transennati con nastri di cantiere e mai ultimati, compromettendo il decoro urbano e la sicurezza stradale e pedonale.

Circoscrizioni e piano scale, l’appello all’amministrazione

La distanza tra istituzioni e cittadini: Si avverte la necessità di un punto di riferimento chiaro e attivo, poiché le circoscrizioni, pur votate, appaiono oggi come «fantasmi» privi di un contatto concreto per la raccolta delle segnalazioni e la cooperazione civica.

Appello all’amministrazione: Richiamando l’attenzione su angoli di grande valore storico (come la vicinanza alle mura ellenistiche di Collina degli Angeli) e sulla necessità di ripristinare i passaggi pedonali, ci si augura che la nuova amministrazione riprenda e realizzi concretamente il piano scale promesso dalla precedente gestione, ma purtroppo mai avviato.