Reggio, la denuncia di un cittadino: ‘Situazione insostenibile ai Villini Svizzeri. Degrado diffuso’ – FOTO

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un cittadino che segnala una situazione di degrado ormai cronica in alcune strade di Reggio Calabria.

Strade dissestate e pericoli quotidiani

«Si segnala lo stato di degrado in cui versano le Vie Villini Svizzeri, Villini Svizzeri Diramazione Gulli e Cappuccinelli. La situazione della zona, ormai da svariati anni, è diventata insostenibile ed inaccettabile».

Il cittadino parla di «svariate buche nel manto stradale, che rendono difficoltoso e pericoloso il transito degli autoveicoli e ciclomotori», con il rischio di «danni ai veicoli e possibili incidenti».

Perdite idriche e disagi per i residenti

Nella lettera si evidenziano anche «diverse perdite idriche», una situazione che provoca gravi disagi: «i residenti vedono notevolmente ridotto, e purtroppo a volte anche totalmente impossibilitato, l’utilizzo dell’acqua corrente», mentre l’acqua «attraversa da mesi le strade del quartiere».

Verde abbandonato e marciapiedi impraticabili

Altro nodo critico riguarda la manutenzione: «erbacce e alberi totalmente privi di ogni tipologia di manutenzione ordinaria e/o straordinaria». Una condizione che «rende difficoltoso il transito nei marciapiedi», già «dissestati ed impossibili da percorrere per disabili e carrozzine».

Rifiuti e micro-discariche

Il residente denuncia anche una gestione irregolare dei rifiuti: «la raccolta differenziata è effettuata in maniera sporadica», con il risultato di «innumerevoli micro-discariche sparse per la zona, per svariate settimane».

Cantieri fermi e segnaletica mancante

Nella segnalazione si fa riferimento a «interventi di ripristino del manto stradale avviati da numerosi mesi e mai conclusi», con «recinzioni e materiali sciolti» lasciati nelle aree di cantiere.

Tra le problematiche indicate anche «la mancata apposizione delle targhe toponomastiche», installate solo fino all’ex Scuola Pascoli, «dimenticando le Vie Villini Svizzeri, Villini Svizzeri Diramazione Gulli e Cappuccinelli» e rendendo «difficoltose le consegne di postini e corrieri».

“Segnalazioni ignorate”

Il passaggio più duro riguarda il rapporto con il Comune:

«Nonostante innumerevoli segnalazioni effettuate dai residenti, l’Amministrazione Comunale sta sistematicamente ed inspiegabilmente ignorando le richieste di intervento dei cittadini».

Il cittadino sottolinea come, pur pagando «regolarmente tutte le innumerevoli tasse richieste», i residenti «non possono usufruire dei servizi minimi ed essenziali di un paese civile e modernizzato».

La lettera si chiude con un affondo diretto alla politica locale:

«Forse i nostri politici dovrebbero pensare un po’ meno ad inaugurazioni, promesse, foto e tagli di nastri, concentrandosi invece sulla risoluzione delle problematiche reali e concrete della città».

E infine le tempistiche:

«Le buche nel manto stradale sono segnalate da aprile 2025» e «le perdite di acqua da novembre 2025», ma – conclude il residente – «l’Amministrazione continua a far finta di nulla, ignorando solleciti PEC, mail e telefonici».