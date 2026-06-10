Aeroporti calabresi, riprende il volo diretto Lamezia-Toronto 

Air Transat, rappresentata in Italia da REPHOUSE® GSA, conferma e rafforza la propria presenza sul mercato italiano rilanciando il Volo Diretto Lamezia Terme-Toronto, operativo dall’ 11 giugno al 15 ottobre 2026.

La rotta sarà operativa con 1 frequenza settimanale, ogni giovedì, fino al 15 ottobre 2026.

Il volo Lamezia-Toronto rappresenta da sempre l’unico Volo no-stop dalla Calabria verso il Canada, consolidandosi come riferimento per i passeggeri calabresi per Toronto.

“Da oltre trent’anni il volo da Lamezia Terme rappresenta l’unico collegamento diretto dalla Calabria a Toronto, un servizio storico e consolidato che garantisce ai viaggiatori del Sud Italia un’opzione competitiva e di qualità per raggiungere il Canada – dichiara Tiziana Della Serra, MD di Rephouse e Head Sales & Marketing- Air Transat propone un prodotto che si distingue per l’eccellente rapporto qualità-prezzo, è importante segnalare che il bagaglio a mano è sempre incluso e i pasti sono sempre inclusi. Per la stagione 2026 Air Transat conferma un volo no-stop settimanale Lamezia-Toronto ogni giovedì, disponibile su tutti i principali GDS.”