Il Club Inner Wheel di Reggio Calabria C.A.R.F. rinnova la tradizione del Burraco Solidale.

I tornei di Burraco costituiscono una delle attività più diffuse dei Club Inner Wheel e uniscono la passione per il gioco delle carte alla beneficenza: le quote di iscrizione al torneo sono, infatti, delle vere e proprie donazioni che vengono utilizzate in azioni concrete di sostegno alla comunità locale.

Il torneo del 20 novembre

Il nostro sedicesimo torneo di Burraco Solidale si è svolto il 20 novembre presso l’ASD “Gianni Gatto” e ha visto la partecipazione di socie e giocatori esterni appassionati di Burraco. Per garantire correttezza anche in questo contesto di beneficenza, il gioco si è svolto applicando i regolamenti federali e con l’ausilio dell’arbitro Graziella Galante (FIBUR).

Alla sfida di carte è seguito un momento conviviale: una cena, che si è conclusa con un ricco buffet di dolci preparato dalle socie.

Ogni torneo di carte che si rispetti prevede dei vincitori e una premiazione.

I premi sono stati donati da numerosi commercianti locali, sensibili alle attività svolte dal nostro Club, e per questo li ringraziamo di cuore.

Ringraziamo anche l’ASD “Gianni Gatto” e la signora Giovanna Scarfò, tutti i giocatori esterni, l’arbitro, le innerine, giocatrici e non, e la nostra Presidente Maria Concetta Zuco.

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Un altro evento benefico di successo, i cui fondi raccolti saranno utilizzati per acquistare un forno professionale da donare al “Mantello di San Martino”, un servizio di carità e solidarietà promosso dalla Parrocchia di Santa Maria della Candelora di Reggio Calabria: all’interno della parrocchia, infatti, è stata ricavata una cucina professionale in cui i volontari, comprese alcune socie Inner, preparano pasti caldi ogni giorno, tutti i giorni, per le persone in difficoltà della nostra città.