Reggio, il Club Inner Wheel dona panettoni e pandori alle detenute del carcere

Il 19 dicembre, il Club Inner Wheel ha donato 40 panettoni e pandori alle detenute della sezione femminile degli Istituti Penitenziari “G. Panzera” di Reggio Calabria, plesso di San Pietro. La Presidente, accompagnata dalla Segretaria e da alcune socie, è stata accolta con cordialità dal personale dell’Istituto.

All’incontro erano presenti il Direttore, dott. Rosario Tortorella, il Comandante della Polizia Penitenziaria, dott. Sergio Bruno, il Comandante del Nucleo Traduzioni, dott.ssa Antonella Machì, il Capo Area e Funzionario dell’Area Giuridico-Pedagogica, dott. Lorenzo Federico, la dott.ssa Caterina Pellicanò, la dott.ssa Daniela Strati, gli ispettori Antonino Megale e Massimo Musarella e l’assistente Raffaele Russo.

La consegna è avvenuta nell’atrio d’ingresso dell’Istituto, spazio ampio e curato, in un edificio risalente al periodo fascista, dove sono state scattate alcune fotografie a testimonianza del momento di condivisione.

Con questo gesto, il Club Inner Wheel rinnova la propria vicinanza a chi si trova in condizioni di difficoltà, portando un segno di attenzione e solidarietà nel periodo natalizio.