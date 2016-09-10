Inner Wheel, il ricavato del VII Torneo di Burraco ai piccoli del Camerun

L’international Inner Wheel è, molto probabilmente, la più grande organizzazione femminile di service al mondo

L’international Inner Wheel è, molto probabilmente, la più grande organizzazione femminile di service al mondo.

Nacque ufficialmente il 10 gennaio 1924, quando Margarette Golding fu eletta presidente di un club in Manchester, costituito dalle mogli dei rotariani.

Come recita lo statuto le finalità dell’associazione sono: promuovere la vera amicizia; incoraggiare gli ideali di servizio individuale; favorire la comprensione internazionale. Il tema dell’anno designato dalla presidente internazionale è “Touch A Heart”.

Il progetto per i bambini del Camerun

L’Inner Wheel, club di Reggio Calabria C.A.R.F., ha deciso di “toccare tanti piccoli cuori ” che vivono in Camerun e che sono ospitati dalle Suore di Fatima nel villaggio di Ngomgham nella citta’ di Bamenda, donando, all’associazione Ashiafatima di Reggio Calabria, la realizzazione di una parte della struttura del costruendo caseificio. Ecco quindi che grazie al ricavato dell’attività di trasformazione del latte si potrà avere la sostenibilità economica dell’orfanotrofio che già esiste.

Pertanto, il nostro servizio vuole raggiungere l’obiettivo di garantire ai numerosissimi bambini abbandonati una accoglienza duratura e stabile, perchè supportata in loco da una fonte autonoma di reddito, il caseificio.

Il VII Torneo di Burraco del 6 ottobre

Per la raccolta dei fondi abbiamo pensato di devolvere, a questo fine, il ricavato del VII Torneo di Burraco organizzato dall’ INNER WHEEL che si svolgerà il giorno 06 ottobre 2016 presso il Circolo del Bridge di Reggio Calabria.

In questa occasione saranno presenti i volontari dell’Associazione Ashiafatima i quali ci aggiorneranno sui lavori che andranno ad eseguire in terra d’Africa e, prossimi alla partenza per il Camerun ,potranno portare oltre al nostro caro abbraccio, anche il ricavato della raccolta.