City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Hostaria dei Campi: ‘La zucca come protagonista delle nostre pizze, con una doppia proposta’

Anche gluten free e con farina multicereali

06 Ottobre 2026 - 09:05 | Redazione

Gorgozucca Hostaria

All’Hostaria dei Campi l’avvicinarsi della stagione autunnale porta con sé una proposta che ormai è diventata un punto fermo. La pizzeria reggina rilancia le sue pizze speciali con zucca in agrodolce e prodotti a km 0, confermando ancora una volta la scelta di ingredienti locali e di qualità.

Da venticinque anni il locale lavora l’impasto secondo una ricetta collaudata, con farine italiane Pivetti e la classica preparazione su tavolette. Una tradizione che nel tempo è rimasta intatta e che continua a distinguere l’Hostaria nel panorama cittadino.

Le due versioni della pizza alla zucca

La proposta arriva in due varianti, pensate per gusti diversi:

  • Zucca, bufala, gorgonzola e mandorle: la zucca in agrodolce incontra mozzarella di bufala, gorgonzola piccante e petali di mandorle tostate.
  • Zucca, bufala, porcini, taleggio e noci: la stessa base di zucca e bufala, arricchita da funghi porcini, taleggio e noci.

Due ricette che uniscono dolcezza e sapori intensi, puntando su materie prime del territorio.

Anche senza glutine

Come sempre, le pizze speciali sono disponibili anche nella versione senza glutine. Una possibilità che riguarda tutto il menù: primi, secondi e dolci possono essere richiesti gluten free.

Info e prenotazioni

Per chi vuole provare queste proposte, è possibile prenotare un tavolo dopo le 17.30 chiamando il 0965.324003.

Una scelta che conferma la vocazione dell’Hostaria dei Campi: valorizzare i prodotti locali e offrire ai clienti un’esperienza legata alla tradizione culinaria reggina.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggio Calabria Locali
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?