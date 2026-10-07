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Nuova Igea: il presidente Bonina torna sulle ‘coronarie’ e aggiunge…

"Sarà un campionato che per vincerlo ci vorranno tantissimi punti, non sarà facile per la Reggina e per nessuno"

07 Ottobre 2026 - 17:44 | Redazione

Bonina Nuova Igea

Intercettato in zona sala stama da radio Febea anche il presidente onorario della Nuova Igea Bonina: “Sono consapevole di avere una squadra forte. Le mie dichiarazioni? Mi è stato chiesto un titolo per il giornale del lunedi, potevo mai dire perdiamo 4-0? Poi tutto serve per stimolare i miei e mettere pressione agli avversari. E non mi si venga a dire che la Coppa Italia non conta, perdere non piace a nessuno. Sarà un campionato che per vincerlo ci vorranno tantissimi punti, non sarà facile per la Reggina e per nessuno. Il nostro allenatore lo scorso anno ha fatto un grandissimo campionato, fa giocare bene le sue squadre al calcio e se non giochi non puoi vincere. Le coronarie? Magari oggi qualche appendicite…poi al ritorno…(sorride)”.

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