Ultraleggero caduto, pm apre un’inchiesta e fa un sopralluogo
Obiettivo chiarire la dinamica della caduda del veivolo che ha provocato la morte dei due occupanti
19 Agosto 2026 - 14:35 | Comunicato stampa
Il procuratore della Repubblica di Paola, Domenico Fiordalisi, si è recato sul luogo dove è stato trovato l’ultraleggero precipitato nell’alto Tirreno Cosentino, per compiere un sopralluogo.
Il magistrato ha aperto un’inchiesta per accertare quanto accaduto e chiarire la dinamica della caduta del velivolo che ha provocato la morte dei due occupanti, gli avvocati Carlo Arnulfo, 64 anni, di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, di Matera.
Secondo quanto si è appreso, il velivolo avrebbe preso fuoco nell’impatto col suolo.
Fonte: Ansa Calabria
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