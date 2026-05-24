Catanzaro-Monza: l’andata è dei brianzoli grazie anche ad un ex Reggina
Finale play off piacevole, tante occasioni da gol, prevale la maggiore qualità dei lombardi
24 Maggio 2026 - 22:00 | Redazione
Si è giocata la gara di andata della finale play off tra il Catanzaro e il Monza. Un match veramente piacevole con tante occasioni da gol dall’una e dall’altra parte e sbloccatasi nella seconda parte grazie ad una spettacolare rete dell’ex Reggina Hernani che dal limite sferra un destro micidiale che si insacca sotto l’incrocio.
Nel finale, con i giallorossi sbilanciatissimi alla ricerca del pari, bravissimo Caso che in ripartenza dribbla un paio di avversari e supera Pigliacelli con un bellissimo tiro a giro. 0-2 il risultato finale e Monza vicinissimo alla promozione in serie A, ricordando che nella gara di ritorno, se il Catanzaro dovesse pareggiare i conti, nella massima serie ci andrebbe comunque il Monza senza passare dai supplementari, per la migliore posizione in classifica al termine della stagione regolare.
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