Catanzaro-Monza: l’andata è dei brianzoli grazie anche ad un ex Reggina

Si è giocata la gara di andata della finale play off tra il Catanzaro e il Monza. Un match veramente piacevole con tante occasioni da gol dall’una e dall’altra parte e sbloccatasi nella seconda parte grazie ad una spettacolare rete dell’ex Reggina Hernani che dal limite sferra un destro micidiale che si insacca sotto l’incrocio.

Nel finale, con i giallorossi sbilanciatissimi alla ricerca del pari, bravissimo Caso che in ripartenza dribbla un paio di avversari e supera Pigliacelli con un bellissimo tiro a giro. 0-2 il risultato finale e Monza vicinissimo alla promozione in serie A, ricordando che nella gara di ritorno, se il Catanzaro dovesse pareggiare i conti, nella massima serie ci andrebbe comunque il Monza senza passare dai supplementari, per la migliore posizione in classifica al termine della stagione regolare.