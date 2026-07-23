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Stadio Granillo: completata la pitturazione della recinzione. Migliora il manto erboso – FOTO

Secondo quanto stabilito, ci saranno interventi anche all'interno e il ripristino delle vetrate

23 Luglio 2026 - 16:24 | Redazione

Manto erboso Granillo

Un primo segnale positivo era arrivato già nei giorni scorsi, quando la Castore aveva avviato i lavori di riqualificazione di alcune aree dello stadio Oreste Granillo. La conferma si è avuta in occasione della conferenza stampa di Claudio Lotito, con l’impianto apparso completamente pulito. L’auspicio è che non si sia trattato di un intervento occasionale, ma dell’inizio di una manutenzione costante.

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Passando oggi all’esterno dello stadio, si può notare come sia stata completata la pitturazione dei cancelli lungo tutto il perimetro della struttura. Pur non avendo avuto la possibilità di accedere all’interno, sono visibili anche i primi progressi sul manto erboso, che, salvo imprevisti, dovrebbe presentarsi in buone condizioni per l’inizio ufficiale della stagione.

Cancellata Granillo Tribuna Ovest

Nelle prossime settimane è prevista anche la pitturazione delle ringhiere interne e il ripristino delle vetrate che delimitano il rettangolo di gioco.

Cancellata Granillo Tribuna Ovest
Cancellata Granillo Tribuna Ovest
Cancellata Granillo Tribuna Ovest

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