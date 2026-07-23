Viola: il primo tassello della nuova stagione arriva… da una conferma

Dopo un’annata vissuta da protagonista, Edoardo Maresca continuerà a mettere al servizio della squadra il suo talento e la sua energia anche nella stagione ormai alle porte.

Giocatore di grande duttilità, capace di incidere su entrambi i lati del campo, Edoardo si è distinto non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per l’attaccamento ai colori neroarancio conquistando il rispetto dei compagni e l’affetto del pubblico del PalaCalafiore.

Maresca è un cestista dall’evidente fisicità, può giocare internamente all’area e sfruttare il gioco perimetrale per il tiro: è dotato anche di una buona precisione che gli consente belle soluzioni nel tiro dalla lunga distanza. È quindi un’ala di grande duttilità con caratteristiche che possono fargli ricoprire più ruoli, compreso quello di centro data anche la dirompente fisicità a corredo delle qualità tecniche.

Maresca è un cestista capace di correre il campo e mettere palla a terra, un atleta in grado di difendere e pericoloso offensivamente anche con le spalle a canestro.

“Sono molto contento ed emozionato di rimanere a Reggio anche per il campionato nazionale che ci siamo meritati come squadra, società e pubblico – le prime parole di Edoardo per la sua riconferma – l’ambiente è per me molto stimolante, non vedo l’ora di essere in città, ringrazio tutti quanti, sono carichissimo, vi aspetto tutti al Palazzetto per respirare l’aria che solo a Reggio Calabria puoi respirare, l’aria della pallacanestro! Ci vediamo presto Reggio, sono certo che tutti i nostri tifosi ci accompagneranno numerosi anche in questa nuova avventura!”.

La società rivolge ad Edoardo un caloroso bentornato, con la certezza che, come la scorsa stagione, sarà molto utile alla causa neorancio. Siamo sicuri che con i suoi talenti e le sue caratteristiche contribuirà a raggiungere insieme al gruppo squadra gli obiettivi e far divertire il nostro meraviglioso pubblico.