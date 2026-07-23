Serie D, iscrizione al campionato: il comunicato dell’Enna dopo la richiesta della Covisod

Alle ore 14:00 di oggi scadeva il termine entro il quale i club che hanno ricevuto una valutazione negativa dalla Covisod avrebbero potuto presentare ricorso per ottenere l’ammissione al prossimo campionato di serie D. Cinque le società interessate, a causa di irregolarità o carenze nella documentazione presentata. Tra queste c’era l’Enna, che ha reso noto di aver presentato tutta la documentazione integrativa richiesta.

Il comunicato del club:

“Enna Calcio SCSD comunica di aver inviato la documentazione integrativa richiesta dalla CoVISOD per l’iscrizione al campionato di Serie D. Ora l’attesa si sposta a giorno 28, data in cui è atteso il responso definitivo. Un passo importante verso la nuova stagione: appena arriverà il via libera, si potrà finalmente iniziare a programmare il futuro“.