Calciomercato: la Palmese annuncia l’ingaggio di un ex Reggina

L’ex calciatore della Reggina Riccardo Malara riparte dall’Eccellenza. Ad assicurarsi le sue prestazioni è la storica e gloriosa Palmese.

Il comunicato

“La U.S. Palmese 1912 è lieta di annunciare l’ingaggio del calciatore Riccardo Malara, che entrerà a far parte della rosa neroverde per la stagione sportiva 2026/2027.

Classe 2005, terzino sinistro di piede mancino, capace di ricoprire anche il ruolo di esterno a tutta fascia, Malara è un profilo giovane ma già dotato di un importante bagaglio di esperienza maturato in categorie superiori.

Calcisticamente cresciuto nel settore giovanile della Reggina, si è messo in luce nel campionato di Primavera 2, dove nella stagione 2022/23 ha collezionato 31 presenze e 3 reti, confermandosi tra i migliori giovani del vivaio amaranto.

Il passaggio nel calcio dei grandi è arrivato con la Vibonese, in Serie D, categoria nella quale ha totalizzato 28 presenze tra campionato e Coppa Italia, distinguendosi per continuità di rendimento, affidabilità e maturità tattica. Le prestazioni offerte gli hanno consentito di rientrare alla Reggina nell’estate del 2024, prima della successiva esperienza con il Matera, sempre nel massimo campionato dilettantistico nazionale.

Nella seconda parte della stagione 2025/2026 ha fatto ritorno in Calabria, sposando il progetto della Gioiese. In maglia viola ha messo a disposizione della squadra qualità, dinamismo ed esperienza, confermando le proprie doti e la capacità di incidere anche in un contesto diverso da quello della Serie D. Un percorso che ne ha ulteriormente arricchito il bagaglio umano e calcistico e che oggi lo conduce a vestire la gloriosa maglia della Palmese.

Con l’innesto Malara, crediamo di inserisce in organico un calciatore di prospettiva, già abituato a confrontarsi con palcoscenici di livello nazionale, capace di coniugare intensità, qualità tecniche e duttilità tattica.

La società rivolge a Riccardo il più caloroso benvenuto nella famiglia neroverde, con l’augurio di vivere una stagione ricca di soddisfazioni personali e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del club”.