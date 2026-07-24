Messina, la ripartenza parla amaranto: tanti ex Reggina per il rilancio

Il Messina guarda al ritorno immediato in Serie D e costruisce una squadra ambiziosa dopo la retrocessione nel campionato di Eccellenza. La società siciliana ha affidato la ricostruzione a Maurizio Pellegrino, individuato come direttore sportivo ideale per avviare il nuovo progetto tecnico. Una scelta seguita dall’ufficializzazione dell’allenatore Alfio Torrisi, chiamato a guidare la squadra nella prossima stagione.

Il Messina punta sugli ex Reggina

Anche il mercato dei calciatori ha seguito una linea precisa. Il primo innesto è stato l’attaccante Manuel Sarao, al quale si è aggiunto nelle ultime ore Francisco Sartore. Il dato curioso è che Pellegrino, Torrisi, Sarao e Sartore hanno tutti un passato nella Reggina. Quattro profili che conoscono bene il calcio del Sud e sui quali il Messina ha deciso di puntare per tentare l’immediata risalita.

L’obiettivo è chiaro: costruire una formazione forte, competitiva e capace di lasciare subito il campionato di Eccellenza.