Strepitoso risultato dell’Università eCampus all’esame di Coverciano per DS

Grande soddisfazione per il prestigioso traguardo raggiunto dall’Università eCampus: oltre il 90% dei corsisti che hanno frequentato la 1° edizione del corso in Direzione e Management delle Società di Calcio, accreditato dalla F.I.G.C., ha superato con successo l’esame abilitante per Direttore Sportivo, svoltosi presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Un risultato di assoluto rilievo, afferma raggiante il Direttore del Corso, l’Avv. Giandomenico Stilo, che testimonia la qualità dell’offerta formativa, l’elevata preparazione dei docenti e l’impegno costante dei nostri corsisti, chiamati ad affrontare un percorso altamente selettivo e di fondamentale importanza per l’accesso alla professione. Il dato conseguito, infatti, rappresenta una conferma dell’efficacia del metodo didattico adottato dalla nostra Università, fondato sull’integrazione tra solide competenze teoriche, casi pratici, approfondimenti normativi e una costante attenzione all’evoluzioni del sistema calcistico nazionale ed internazionale.

Anche il Magnifico Rettore, l’Ing. Enzo Siviero, ribadisce che questo straordinario risultato è motivo di orgoglio per tutta la comunità accademica dell’Ecampus. Il successo dei corsisti rappresenta il riconoscimento più importante del lavoro svolto quotidianamente dal direttore del corso, docenti, coordinatori, tutor e staff organizzativo. L’elevata percentuale di candidati che hanno ottenuto l’abilitazione consolida il ruolo dell’Università come punto di riferimento nella formazione dei professionisti dello sport, confermando l’obiettivo di offrire percorsi accademici e professionalizzanti in grado di accompagnare gli studenti verso il raggiungimento dei più importanti traguardi professionali”.

Infine, lo stesso Rettore, a nome dell’intera Università, si congratula con tutti i neo Direttori Sportivi abilitati, augurando loro un percorso ricco di soddisfazioni e successi professionali, con la certezza che sapranno mettere a frutto le competenze acquisite contribuendo allo sviluppo del calcio italiano.