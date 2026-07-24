Rinasce il San Giovannello Calcio a 5: una nuova era, tra ambizione sportiva e respiro nazionale

L’ASD San Giovannello è ufficialmente rinata. Una realtà storica si prepara a tornare protagonista sul parquet, ripartendo con entusiasmo e determinazione dal campionato di Serie D. Non si tratta di un semplice ritorno in campo: è l’alba di un progetto sportivo e societario che punta a rinnovare i paradigmi del futsal reggino con l’obiettivo di costruire un modello di riferimento innovativo, dove la passione per il calcio a 5 si fonde con una visione manageriale moderna e all’avanguardia.

Una comunicazione oltre i confini territoriali

Il vero elemento di rottura e innovazione dell’ASD San Giovannello è l’impostazione strategica del progetto di comunicazione e marketing. La società ha deciso di investire fortemente sulla propria immagine, stringendo una prestigiosa partnership con GAG Football, brand editoriale di rilevanza nazionale che vanta oltre 7,5 milioni di interazioni mensili.

Questa collaborazione strategica permetterà di proiettare l’immagine del club ben oltre i confini della provincia e della regione. Una vetrina mediatica che trasforma un progetto locale in una realtà dal respiro nazionale.

Visibilità senza precedenti per il territorio

L’obiettivo di questo assetto comunicativo è duplice: da un lato, raccontare l’ambizione sportiva del club; dall’altro, garantire una visibilità senza precedenti a tutti gli attori coinvolti. Gli atleti avranno la possibilità di mettersi in mostra su palcoscenici digitali seguiti da milioni di appassionati in tutta Italia e la comunità reggina sarà rappresentata e valorizzata a livello nazionale, creando un forte senso di appartenenza e orgoglio.

ASD San Giovannello Calcio a 5 è pronto a scrivere una nuova, grande pagina della sua storia.