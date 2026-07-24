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‘Sport e Solidarietà’ per AISLA: l’evento solidale della Pro Loco Reggio Sud

Dal Lungomare Falcomatà alla spiaggia di Punta Pellaro, una giornata di sport per sostenere AISLA e trasformare la partecipazione in solidarietà

24 Luglio 2026 - 11:21 | Comunicato Stampa

punta pellaro

Ritorna lo sport e la solidarietà grazie alla sinergia fra le associazioni locali.

Evento che la Pro Loco Reggio Sud promuove da oltre 10 anni per fare sport e donare un sostegno all’Associazione della Sclerosi Laterale Amniotrofica, AISLA sez Reggio Calabria. La cittadinanza è invitata a partecipare alle tante possibilità di attività sportive.

sport solidarietà pellaro

Il Programma

Il programma prevede venerdì 24 Luglio alla manifestazione Sport e Solidarietà la raccolta fondi per AISLA in due punti della città:

  • ore 16:00 Via Marina bassa del Lungomare Falcomatà per assistere alla Traversata a Vento dello Stretto;
  • ore 17:30 Spiaggia Punta Pellaro RC davanti Circolo Velico FreeSpirits.

Gli istruttori e le attività sportive gratuite

Possibilità per tutti i partecipanti a Pellaro di svolgere diverse attività sportive:

  • beach Volley;
  • kitesurf;
  • windsurf;
  • wingfoil;
  • basket;
  • rugby beach.

Istruttori FIV del FreeSpirits e del NewKiteZone saranno a disposizione di tutti gli interventi per prove gratuite.

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L’incasso dei contributi volontari per la partecipazione verrà devoluto ad AISLA sez RC. Vi aspettiamo per divertirci tutti assieme con solidarietà. Persone che aiutano persone.

Concetta Romeo
Dirigente Unpli Calabria

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