‘Sport e Solidarietà’ per AISLA: l’evento solidale della Pro Loco Reggio Sud
Dal Lungomare Falcomatà alla spiaggia di Punta Pellaro, una giornata di sport per sostenere AISLA e trasformare la partecipazione in solidarietà
24 Luglio 2026 - 11:21 | Comunicato Stampa
Ritorna lo sport e la solidarietà grazie alla sinergia fra le associazioni locali.
Evento che la Pro Loco Reggio Sud promuove da oltre 10 anni per fare sport e donare un sostegno all’Associazione della Sclerosi Laterale Amniotrofica, AISLA sez Reggio Calabria. La cittadinanza è invitata a partecipare alle tante possibilità di attività sportive.
Il Programma
Il programma prevede venerdì 24 Luglio alla manifestazione Sport e Solidarietà la raccolta fondi per AISLA in due punti della città:
ore 16:00 Via Marina bassa del Lungomare Falcomatà per assistere alla Traversata a Vento dello Stretto;