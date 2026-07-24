Pallacanestro Viola, in arrivo un nuovo tassello per coach Michele Carrea

Gabriele Romeo è un nuovo giocatore della Pallacanestro Viola.

La Pallacanestro Viola è lieta di annunciare l’ingaggio di Gabriele Romeo, playmaker classe 1997 che vestirà la maglia neroarancio nel campionato di serie B Old Wild West, stagione 2026/27.

Reduce dall’esperienza con Ravenna, Romeo porta a Reggio Calabria talento, leadership ed esperienza maturata in numerosi campionati di Serie A2 e B.

La carriera di Gabriele Romeo

Formatosi a Roma dove è nato nel 1997, ha debuttato nel campionato LNP con l’Eurobasket Roma a soli 16 anni dove è rimasto nelle tre stagioni successive che lo hanno proiettat alla BCC Agropoli, neo-promossa in Serie A2. Nella città campana Gabriele ha continuato il suo percorso cestistico.

Dalla stagione 2017/2018 alla 2018/2019 approda a Scafati, sempre in Serie A2, dove fa registrare 6,4 punti con circa 22 minuti di media in campo, per passare alla Benacquista Latina con cui ha poi giocato nuovamente nella stagione 23/24.

Nel campionato di Serie A2 2021/2022 Gabriele Romeo è protagonista di un’ottima annata: 38 partite giocate con buone statistiche realizzative. Nel corso della stagione successiva cambia maglia e si trasferisce alla Pallacanestro Trapani dove milita per due stagioni che lo vedono realizzare 9 e 10 punti di media con 2 rimbalzi e quasi 4 assist. Si trasferisce alla Moncada Agrigento per due stagioni e dopo la rottura del tendine d’Achille, Romeo a seguito di intervento chirurgico ha seguito l’intero iter riabilitativo necessario ripartendo con Ravenna nella passata stagione 25/26.

Playmaker di grande personalità, è un regista capace di dettare i ritmi della squadra, creare gioco per i compagni e rendersi pericoloso anche in fase realizzativa grazie alle sue doti di tiro e alla sua versatilità.

La descrizione nelle parole di Coach Michele Carrea

“Sono molto contento della firma di Romeo, le sue qualità sono raccontate dai suoi trascorsi tra A2 e serie B sempre con stagioni positive, Gabriele ha la reputazione di un giocatore che ha grandi doti a livello di personalità e leadership. Oltre le qualità tecniche ha quindi le doti che cercavamo per guidare la squadra, è un giocatore che puo essere funzionale ai momenti in cui sarà utile giocare per attivare i compagni e all’occorrenza può essere aggressivo al ferro e pericoloso in attacco. Tutto questo abbinato a una solidità difensiva e un agonismo e professionalità che lo rendono il profilo ideale per cominciare questo percorso”.

Le prime dichiarazioni di Gabriele Romeo

“Sono molto contento di poter giocare la prossima stagione con la Viola Reggio Calabria, società e città di grande tradizione e ambizione. Questo mi ha portato a scegliere la Viola per questa stagionee non vedo l’ora di arrivare e iniziare questa avventura. Un saluto a tutti i tifosi neroarancio, ci vediamo presto”.

L’arrivo di Romeo rappresenta un tassello importante nella costruzione del roster neroarancio per qualità, esperienza e solidità in cabina di regia.

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La società ha individuato in Romeo il profilo per guidare la squadra e mettere il proprio bagaglio tecnico e umano al servizio del gruppo che affronterà il campionato nazionale di serie B.

A Gabriele va il più caloroso benvenuto a Reggio Calabria con l’augurio di vivere una stagione ricca di soddisfazioni, insieme ai compagni e allo straordinario pubblico del PalaCalafiore.