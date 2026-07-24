Calabria, tutto pronto per la quarta edizione del ‘Festival del Lamento’
Torna dall'1 al 4 agosto la rassegna culturale che "esalta il lamento per celebrare l'aggregazione comunitaria e la compassione umana"
24 Luglio 2026 - 11:38 | di Redazione
Torna dall’1 al 4 agosto a Soveria Mannelli (CZ) il ‘Festival del lamento‘, la rassegna culturale che “esalta il lamento per celebrare l’aggregazione comunitaria e la compassione umana“.
La quarta edizione vedrà, tra gli ospiti, Marco Cappato, con le storie delle persone incontrate nel suo attivismo per la campagna ‘Liberi subito’; Filippo Ceccarelli, con i lamenti dei politici italiani e i vari complottismi; Vito Teti, con una lectio su come abitare melanconia e lamento; Daniele Gattano e Yoko Yamada per ridere dei propri guai, e il collettivo teatrale Alot con canti polifonici delle isole del Mediterraneo.
Le Lamentazioni serali e i momenti del festival
Una festa di comunità, una rassegna culturale, ma anche un grande rito collettivo, antichissimo ma ancora attuale. Durante le ‘Lamentazioni serali‘ si scambiano idee e ci si può lamentare pubblicamente attraverso talk e dibattiti; durante i ‘Refrigeri’ ci si consola con cibi e bevande di conforto.
Gli ‘Epicedi‘ chiudono le giornate, con lo scopo di “esorcizzare il lamento e le difficoltà della vita con musica, risate e danze”.
Fonte ansa.it
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