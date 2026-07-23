Cosoleto, guardia medica senza copertura: la protesta del sindaco Surace

Il primo cittadino scrive a Prefettura, Regione, Città Metropolitana e Asp: “Servizio essenziale, necessario ripristinare subito la piena operatività”

Il sindaco di Cosoleto, Angelo Surace, alza la voce sulla mancata copertura di numerosi turni della guardia medica comunale. Una situazione che, secondo il primo cittadino, assume particolare gravità nel pieno dell’estate, durante un periodo caratterizzato da temperature molto elevate e da una maggiore richiesta di assistenza sanitaria.

La protesta istituzionale è contenuta in una nota indirizzata al prefetto di Reggio Calabria, al presidente della Regione Calabria, al sindaco della Città Metropolitana e all’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria.

“Interi territori lasciati senza un servizio essenziale”

Surace definisce “incomprensibile e inaccettabile” la mancata copertura dei turni, soprattutto per le conseguenze sugli anziani, sui soggetti fragili e sui cittadini che vivono nelle aree interne e montane.

Secondo il sindaco, l’assenza del servizio di continuità assistenziale espone la popolazione a disagi e rischi concreti per la salute. La guardia medica rappresenterebbe, infatti, l’unico presidio sanitario disponibile sul territorio comunale.

Il primo cittadino contesta anche il richiamo alla carenza di medici. Nella lettera sostiene che l’Asp avrebbe potuto affidare gli incarichi ai professionisti iscritti ai corsi di formazione specialistica, mantenendo lo stesso orario di servizio.

Una soluzione che, secondo il Comune, sarebbe già stata adottata con risultati positivi da altre aziende sanitarie calabresi.

Il sindaco contesta la gestione dell’Asp

Surace ritiene che la scelta di non seguire questa strada rappresenti una responsabilità organizzativa e amministrativa che non può ricadere sui cittadini.

“Il Comune di Cosoleto, insieme agli altri Comuni delle aree interne, non può accettare che il diritto costituzionale alla tutela della salute venga sistematicamente sacrificato”, si legge nella nota.

Il sindaco denuncia inoltre una carenza di programmazione e di attenzione verso i territori periferici, già penalizzati dalla distanza dagli ospedali e dagli altri servizi sanitari.

Le richieste avanzate dal Comune di Cosoleto

Nella comunicazione vengono indicate quattro richieste precise. Il sindaco sollecita l’immediato ripristino della piena operatività della sede di guardia medica e l’adozione urgente di ogni provvedimento necessario per garantire la continuità assistenziale durante l’intero periodo estivo.

Chiede inoltre di accertare le responsabilità che hanno determinato l’attuale situazione e di uniformare le procedure dell’Asp di Reggio Calabria a quelle adottate da altre aziende sanitarie regionali, che avrebbero consentito l’impiego dei medici specializzandi.

Alla nota è stata allegata anche la comunicazione relativa ai turni scoperti della guardia medica di Cosoleto per il mese di luglio 2026.