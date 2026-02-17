Meloni nelle aree colpite dal ciclone Harry: ‘150 milioni per Niscemi. Ciciliano commissario’

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, visita le aree colpite dal ciclone Harry. Meloni, dopo un sopralluogo nella zona rossa di Niscemi, ha partecipato a una riunione in Municipio, insieme al capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, per fare un punto della situazione e dei primi interventi nel corso di un vertice operativo. Tra i presenti, il sindaco Massimiliano Conti. Al centro del vertice le abitazioni, la ricollocazione degli sfollati e la viabilità.

Giunta in elicottero, nell’agenda della presidente del Consiglio anche un sopralluogo nelle aree colpite dal Ciclone Harry.

“Saranno stanziati 150 milioni per Niscemi e sarà nominato un commissario straordinario nella figura del capo della protezione civile Fabio Ciciliano. I tempi saranno rapidi. Mercoledì arriva il decreto che è immediatamente operativo, con i mezzi e le risorse”.

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, dopo il vertice al Comune di Niscemi dedicato alle conseguenze della frana e agli interventi, aggiungendo che sarà un lavoro “molto complesso, che vorremmo si compia in velocità. Per noi è molto importante che non accada ciò che è successo dopo la frana della fine degli anni Novanta”, nel 1997.

Le risorse sono dedicate, ha spiegato la premier, “sostanzialmente alle tre grandi priorità: la demolizione delle case che devono essere abbattute, la messa in sicurezza del territorio e gli indennizzi per chi ha perso le case, per le attività produttive, al netto di quello che è già stato fatto e al netto di quello che prevede il resto del decreto che riguarda tutte e tre le regioni coinvolte nel fenomeno alluvionale”, Sicilia, Calabria e Sardegna, “ma che incidono ovviamente anche su Niscemi”.

Fonte: Ansa Calabria