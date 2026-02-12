Ciclone Harry, riunione operativa a Melito: focus su sicurezza e ricostruzione – FOTO

Si è svolta oggi presso il Centro operativo di Protezione Civile del Comune di Melito di Porto Salvo una riunione tecnica di coordinamento alla presenza dei Sindaci dei Comuni colpiti dal ciclone Harry, degli uffici tecnici comunali, del Dipartimento Lavori Pubblici della Regione Calabria, della Struttura di Protezione Civile, dei Carabinieri forestali, della Capitaneria di porto, dell’Autorità Portuale e dell’Università Mediterranea.

L’incontro è stato finalizzato a fare il punto sui primi interventi che si stanno effettuando per la messa in sicurezza dei territori, indispensabili per prevenire ulteriori danni a persone e cose, e sul ripristino dei sottoservizi compromessi, al fine di evitare possibili sversamenti in mare e ulteriori criticità ambientali. Vari gli interventi e le considerazioni degli interlocutori, con un focus su ogni step per consentire ai diversi paesi di ripartire dopo il ciclone Harry.

Melito di Porto Salvo coordinatore operativo post ciclone Harry

Nel corso della riunione è stato individuato nel Sindaco del Comune di Melito di Porto Salvo Tito Nastasi l’interlocutore unico con Regione Calabria e Protezione Civile per i successivi passaggi operativi, necessari a:

garantire la sicurezza del territorio ;

; programmare la stagione estiva ;

; pianificare la ricostruzione e le opere di protezione indispensabili per la tutela delle infrastrutture e della costa;

attuare un lavoro coordinato di sviluppo del territorio tra tutti i paesi della fascia costiera per le prospettive future.

Un momento di confronto concreto e operativo, che segna l’avvio di un percorso condiviso e coordinato per affrontare l’emergenza e costruire soluzioni strutturali e durature per il futuro del territorio.