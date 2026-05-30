Reggio, motociclista aggredisce 3 agenti. Battaglia: ‘Episodio grave, vicini alla Polizia Locale’
"Gli auguri di pronta guarigione ed il ringraziamento per il lavoro che ogni giorno svolgono con impegno al servizio della città". La nota
30 Maggio 2026 - 08:38 | Comunicato stampa
L’Amministrazione comunale e il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia esprimono profonda solidarietà e vicinanza agli agenti della Polizia Locale rimasti feriti nel corso di un grave episodio verificatosi durante un’attività di controllo sul territorio. Sindaco e Amministrazione, a nome dell’intera comunità cittadina, rivolgono agli agenti coinvolti gli auguri di pronta guarigione e il ringraziamento per il lavoro che ogni giorno svolgono con impegno, professionalità e senso del dovere al servizio della città.
La vicinanza del Comune e l’appello contro la violenza
L’Amministrazione rinnova inoltre piena fiducia nel lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine, auspicando che simili episodi di violenza non debbano più ripetersi e ribadendo la necessità di tutelare chi opera quotidianamente per garantire sicurezza e rispetto delle regole.
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