Reggio, motociclista aggredisce 3 agenti. Battaglia: ‘Episodio grave, vicini alla Polizia Locale’

L’Amministrazione comunale e il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia esprimono profonda solidarietà e vicinanza agli agenti della Polizia Locale rimasti feriti nel corso di un grave episodio verificatosi durante un’attività di controllo sul territorio. Sindaco e Amministrazione, a nome dell’intera comunità cittadina, rivolgono agli agenti coinvolti gli auguri di pronta guarigione e il ringraziamento per il lavoro che ogni giorno svolgono con impegno, professionalità e senso del dovere al servizio della città.

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La vicinanza del Comune e l’appello contro la violenza

L’Amministrazione rinnova inoltre piena fiducia nel lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine, auspicando che simili episodi di violenza non debbano più ripetersi e ribadendo la necessità di tutelare chi opera quotidianamente per garantire sicurezza e rispetto delle regole.