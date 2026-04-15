Nuova aggiudicazione per il chiosco in via Marina, Tripodi: ‘Era un nodo da sciogliere e lo abbiamo fatto’

Una nuova vita per il chiosco della via marina bassa a Reggio Calabria che la scorsa estate era rimasto inattivo. È il futuro che si prospetta in seguito allo scorrimento della graduatoria ed all’aggiudicazione da parte della PSC SRLS.

Un passaggio non solo amministrativo, ma anche un segnale politico e d’immagine in vista della stagione estiva secondo l’assessore delegato alle attività produttive, Alex Tripodi.

Leggi anche

“Come amministrazione – ha detto il delegato della Giunta Battaglia a CityNow – siamo molto soddisfatti per questo risultato strategico, in una delle aree più frequentate della città”.

Tripodi, infatti, lega l’esito della procedura di aggiudicazione non soltanto alla riapertura di uno spazio pubblico, ma anche alla necessità di presentare una città più “viva” e “pronta ad accogliere residenti e visitatori nei mesi più caldi”.

“Non potevamo permetterci che il chiosco restasse chiuso anche questa estate. Parliamo di un punto centrale della Via Marina, di uno spazio che incide sull’immagine della città e sul colpo d’occhio che Reggio offre a cittadini e turisti. Era un nodo da sciogliere e lo abbiamo fatto”.

L’assessore rivendica il lavoro portato avanti in tempi rapidi dal settore, evidenziando come l’aggiudicazione del chiosco rientri in un’attività più ampia di rilancio e attenzione verso il tessuto economico cittadino.

“Il mio assessorato in poco tempo è riuscito a centrare diversi obiettivi e tra questi c’è sicuramente anche l’aggiudicazione del chiosco di Via Marina. Voglio ringraziare gli uffici competenti perché, con serietà e impegno, sono riusciti a sbloccare un passaggio che si trascinava ormai da tempo”.

Il riferimento è alla procedura relativa all’affidamento in concessione del gazebo comunale di Via Marina Bassa, accompagnata da una proposta di riqualificazione delle strutture e dei servizi annessi. Un iter che, dopo l’esclusione di un operatore e il successivo scorrimento della graduatoria provvisoria, ha riaperto concretamente la strada alla riattivazione del chiosco.

“Per noi non si tratta solo di assegnare uno spazio, ma di restituire funzionalità, decoro e servizi in un’area simbolica della città. La Via Marina è uno dei nostri biglietti da visita e deve farsi trovare pronta. Ogni serranda abbassata in un luogo come questo pesa sull’immagine complessiva di Reggio, soprattutto alle porte dell’estate”.

Nelle parole dell’assessore emerge quindi una linea precisa: accelerare sui dossier aperti e trasformare anche le procedure amministrative in occasioni concrete di rilancio urbano.