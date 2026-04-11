Reggio, tutto pronto al Palacalafiore per ‘Notre Dame De Paris’

Il musical di Cocciante ispirato al romanzo di Victor Hugo dal 7 al 9 maggio: serali, matinée per gli studenti e un cast con nomi nuovi e storici protagonisti

La Calabria è pazza di Notre Dame De Paris, il colossal prodotto da David e Clemente Zard, che sarà al Palacalafiore di località Pentimele di Reggio dal 7 al 9 maggio prossimo, con serali alle ore 21:00 e matinée per le scuole alle ore 10:00.

Nonostante sia la sesta volta che approda in questa regione, dalla prima a Catanzaro del 2002, fino alle varie tappe a Reggio e quella del 2017 allo Stadio di Cosenza, sono oltre novemila i biglietti già venduti e si corre verso un nuovo record per questa regione.

Come tutte le altre volte, la spettacolare e gigantesca opera musicale rientra nella ricca programmazione della 40° edizione dei Fatti di Musica del promoter Ruggero Pegna che, tra le centinaia di eventi, in questi anni ha presentato in Calabria anche le più grandi opere musicali moderne. Per quella che potrebbe essere l’ultima opportunità, almeno per diversi anni, di vedere dal vivo in questa regione la grandiosa opera di Riccardo Cocciante, è scattata in tutta la Calabria un’autentica febbre sia tra chi l’ha già vista, sia tra giovani alla prima partecipazione.

Biglietti e prenotazioni per le scuole

Proseguono, infatti, oltre alla prevendita per i serali online su ticketone.it e nei punti autorizzati, anche le prenotazioni delle Scuole per i matinée, effettuabili al numero telefonico 0968441888 o alla mail info@ruggeropegna.it.

Già 3000 anche gli studenti di Calabria e Sicilia pronti a sbarcare al Palacalafiore, appartenenti ai seguenti Istituti:

Istituto Comprensivo Terrana di Ardore – Benestare (RC); I.C. Foscolo di Bagnara Calabra (RC); ASD Releve di Brancaleone (RC); Convitto Nazionale Telesio di Cosenza; I.C. di Davoli Marina (CZ); I.I.S.L. Costanzo di Decollatura (CZ); I.C. Perri Pitagora Don Milani di Lamezia Terme; I.C. Monasterace – Riace – Stilo – Bivongi di Monasterace Marina (RC); I.C. Oppido – Molochio – Varapodio di Oppido Mamertina (RC) I.C. Montalcini di Partanna (Trapani); I.C. Jerace – Brogna di Polistena; I.C. Cassiodoro – Don Bosco di Pellaro di Reggio Calabria; I.C. Gallico Boccioni Lazzarino di Reggio Calabria; I.C. Catanoso – De Gasperi – S. Sperato – Cardeto di Reggio Calabria; ITT Panella Vallauri di Reggio Calabria; I.C. Telesio di Reggio Calabria; Liceo Scientifico L. Da Vinci di Reggio Calabria; I.C. Montebello Jonico Motta San Giovanni di Saline Joniche (RC); I.T. Torriccelli /Tomasi di Lampedusa di Sant’Agata Milietello (Messina); I.I.S. Galluppi di Tropea (VV); I.C. Garibaldi Buccarelli di Vibo Valentia; I.C: Giovanni XXIII di Villa S. Giovanni (RC).

Il cast e la scenografia

Il colossal dei colossal musicali di Cocciante si ripresenta con tutte le sue storiche firme: liriche di Luc Plamondon, nella versione italiana di Pasquale Panella, regia di Gilles Maheu, coreografie di Martino Müller, scenografie di Christian Rätz, costumi di Fred Sathal, luci di Alain Lortie, ecc.

Ispirato al romanzo di Victor Hugo, questo capolavoro dello spettacolo mondiale, che ha fatto registrare record di ogni tipo, arriverà nel Palasport reggino con una scenografia ancora più imponente e rinnovata.

Nel cast nomi nuovi e storici protagonisti, come Giò Di Tonno (Quasimodo), Vittorio Matteucci (Frollo), Graziano Galatone (Febo), Elhaida Dani (Esmeralda), ed ancora Matteo Setti, Angelo Del Vecchio, Gianmarco Schiaretti, Camilla Rinaldi, Beatrice Blaskovic, Alessio Spini, Luca Marconi, Massimiliano Lombardi, oltre a ballerini e acrobati.

Un successo mondiale

Dal suo debutto, Notre Dame De Paris ha riscosso un successo planetario, diventando una delle opere teatrali più amate di sempre, con una colonna sonora unica che include brani come “Bella”, “Il tempo delle cattedrali” e “Vivere per amare”, che raccontano la drammatica storia d’amore tra Esmeralda e Quasimodo, sullo sfondo della Cattedrale di Notre-Dame di Parigi.

Un’Opera divenuta un vero cult dello spettacolo dal vivo, superando le presenze dei più grandi live della musica rock e pop. E’ stata tradotta e adattata in 9 lingue (francese, inglese, italiano, spagnolo, russo, coreano, fiammingo, polacco e kazako), attraversando 20 Paesi con oltre 6.000 spettacoli e 13 milioni di spettatori internazionali, di cui 4,5 milioni solo in Italia.

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