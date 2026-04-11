Reggio, l’Orchestra del Teatro Cilea presenta i ‘Concerti al Museo’: il programma

Quattro appuntamenti serali (ore 18:30) pensati per avvicinare il pubblico alla musica in modo diretto e immersivo

La stagione concertistica dell’Orchestra del Teatro F. Cilea si presenta come un viaggio raffinato tra epoche, stili e suggestioni artistiche, capace di unire tradizione e contemporaneità in un contesto intimo e

coinvolgente, dopo i tre “Concerti al Teatro” già annunciati, oggi l’OTC presenta i “Concerti al Museo”, quattro appuntamenti serali (ore 18:30), pensati per avvicinare il pubblico alla musica in modo diretto e

immersivo.

Con questi nuovi appuntamenti si vuole creare un ponte tra linguaggi artistici diversi. Il pubblico sarà accompagnato in un percorso che spazia dalla musica contemporanea al barocco, passando per esperienze narrative e suggestioni visive.

Il programma

23 aprile – “Joie de vivre”

Ad aprire la stagione sarà il chitarrista Giulio Tampalini, interprete del Concerto “Joie de Vivre” di Giovanni Allevi. Kristian Alexander guiderà l’Orchestra d’Archi OTC in una serata che unisce sensibilità contemporanea e virtuosismo.

12 maggio – “Il giorno della civetta”

Un appuntamento che fonde musica e parola, con la voce recitante di Vita Villi e la direzione di Paolo Vivaldi. L’ensemble strumentale dell’OTC darà vita a una narrazione intensa, ispirata a tematiche civili e

letterarie.

30 maggio – “Caravaggi e Caravaggeschi”

Un concerto che richiama le atmosfere pittoriche di Caravaggio, con la partecipazione della Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli. In programma musiche di Francesco Durante, Giovanni Battista Pergolesi e Domenico Scarlatti, per un’immersione nel barocco italiano.

11 giugno – “Concerto barocco”

Gran finale con un programma dedicato ai capolavori di Antonio Vivaldi e Georg Friedrich Händel. Protagonisti saranno artisti di rilievo come il violista Simonide Braconi, il liutista Ugo Nastrucci e il

mezzosoprano Chiara Tirotta, diretti da Alessandro Tirotta.

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I biglietti per i Concerti al Museo solo in prevendita presso La Bottega della Musica (12 euro intero, 10 ridotto).

La stagione dell’Orchestra del Teatro F. Cilea non è solo una serie di concerti, ma un’esperienza culturale

completa, un’occasione preziosa per riscoprire il piacere dell’ascolto dal vivo e per valorizzare il patrimonio artistico e musicale del proprio territorio.