Edoardo Leo a Reggio con ‘Ti racconto una storia’. Appuntamento al Cilea

Nuovo appuntamento al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria. Venerdì 17 aprile 2026, Edoardo Leo porterà in scena “Ti racconto una storia”, spettacolo che segna il debutto teatrale dell’attore e regista romano.

Si tratta di un racconto costruito tra appunti, ricordi, riflessioni e ironia, nato da oltre vent’anni di pensieri raccolti e trasformati in un viaggio teatrale che cambia forma replica dopo replica. Sul palco, parole e musica si intrecciano grazie anche alle improvvisazioni di Jonis Bascir, in uno spettacolo che mescola registri diversi e tiene insieme comicità e momenti più intimi.

Dentro “Ti racconto una storia” trovano spazio monologhi, letture semiserie e tragicomiche, articoli di giornale, testi di giovani autori e spunti personali. Un intreccio narrativo che prova a restituire, con leggerezza e profondità, il lato più umano e quotidiano delle cose.

Lo spettacolo attraversa anche le parole di grandi autori come Calvino, Eco, Benni e Marquez, alternate alle riflessioni che Edoardo Leo condivide direttamente con il pubblico. Il risultato è un racconto vivo, personale e aperto alla sorpresa, capace di cambiare tono e direzione nel corso della serata.

Per Reggio Calabria si tratta di un appuntamento di rilievo nel cartellone teatrale di primavera, con uno spettacolo che punta a coinvolgere gli spettatori tra risate, memoria e osservazione del presente.

Biglietti disponibili QUI.