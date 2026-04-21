Reggio, San Giorgio e Giornata del libro: musei, spazi espositivi e luoghi della cultura aprono le porte

Musei aperti, spettacoli e mostre: a Reggio Calabria il 23 aprile si intrecciano San Giorgio e Giornata del Libro. Dal MArRC al Castello, ecco cosa fare

In occasione di San Giorgio e della Giornata Internazionale del Libro, la Rete dei musei e dei siti culturali di Reggio Calabria promuove un articolato programma diffuso; giovedì 23 aprile 2026 musei, spazi espositivi e luoghi della cultura aprono le proprie porte con iniziative dedicate a pubblici diversi, tra arte, letteratura, teatro, didattica e nuove tecnologie.

L’iniziativa, inserita nel sistema “Cultura in Comune”, mette in rete le principali istituzioni culturali del territorio con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio materiale e immateriale cittadino e rafforzare il ruolo dei musei come presìdi di partecipazione e crescita collettiva; una giornata che intreccia la tradizione legata al Santo Patrono con il valore universale del libro e della conoscenza, in un percorso che guarda anche ai prossimi appuntamenti già in calendario, con la Notte Europea dei Musei del 16 maggio e la Giornata Internazionale dei Musei del 18 maggio.

Programma del 23 aprile: musei e luoghi della cultura aperti

Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria è in programma alle ore 17.00 Metalmorphosis – Evento mostra Gianni Versace, un percorso che unisce arte classica, moda contemporanea e nuove tecnologie.

Al Museo d’Arte “Alfonso Frangipane”, sempre alle ore 17.00, la presentazione del volume Come in uno specchio di Flavio Caroli, dedicato alla figura di Sofonisba Anguissola, con collegamento con l’autore, seguita alle ore 19.00 dallo spettacolo teatrale Zaleuco e Nosside a cura della compagnia BA17.

Il Museo Diocesano propone visite con ingresso ridotto alle proprie collezioni e alla Mostra San Prospero, un ponte tra due comunità e, alle ore 11.00, il laboratorio per bambini San Giorgio – Il santo cavaliere.

Il MuseA – Museo Interattivo Antincendio ospita alle ore 21.00 Ulisse on the road, produzione Officine Jonike Arti.

Il Museo di Biologia Marina propone alle ore 17.00 la presentazione del libro odissea dell’ODISSEA – ODYSSEY’s odyssey di Angelo Vazzana.

Il circuito che comprende Pinacoteca Civica, Biblioteca, Villetta De Nava e Castello Aragonese offre un ricco programma tra mostre, percorsi tematici e attività culturali. Alla Villetta De Nava è visitabile la mostra Marinetti a Reggio Calabria. Al Castello Aragonese prosegue il festival La Primavera della Bellezza – Festival delle Arti nella stagione del Risveglio. Alla Pinacoteca Civica è allestita la mostra Primavera Arte, aperta fino al 16 maggio, insieme a esposizioni dedicate a Enzo Benedetto e a una selezione di arte contemporanea da collezioni private.

Tra mostre, teatro e laboratori: un invito a vivere la città

Il Museo Nazionale del Bergamotto, dalle ore 17.00 alle 19.00, svolge I profumi dei Santi, un percorso esperienziale tra degustazioni olfattive di profumi e cibi. Ecolandia propone, dalle ore 16.00 alle 17.30, Sulle orme di Ulisse, attività laboratoriale per i più piccoli.

Il Piccolo Museo San Paolo ospita alle ore 10.00 l’incontro-visita Dal sacro al profano. Il Museo Faunistico Diorama presenta una mostra fotografica naturalistica in ricordo di Sergio Tralongo presso il Forte Poggio Pignatelli.

Il programma diffuso conferma la centralità della rete culturale cittadina come infrastruttura viva e accessibile, capace di generare connessioni tra luoghi, linguaggi e comunità; un invito rivolto a cittadini e visitatori a vivere la città attraverso i suoi musei, riconosciuti sempre più come spazi aperti di conoscenza, inclusione e identità condivisa.