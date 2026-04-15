Roberto Lipari a Reggio, al Cilea “L’ultimo spettacolo”

Nuovo appuntamento al Teatro Cilea di Reggio Calabria. Mercoledì 6 maggio 2026, alle 21:00, salirà sul palco Roberto Lipari con “L’ultimo spettacolo”, un monologo che mescola comicità, ironia e momenti più personali.

Con questo nuovo lavoro, Lipari accompagna il pubblico dentro un racconto che parte dalla quotidianità e si allarga ai sogni, ai dubbi e alle contraddizioni del presente. Uno spettacolo costruito tra battute, osservazioni e riflessioni, nel segno di una comicità capace di far sorridere ma anche di soffermarsi su temi che riguardano tutti.

Al centro del monologo ci sono infatti i paradossi della vita di ogni giorno, letti con lo sguardo diretto e pungente del comico. Ma c’è anche una dimensione più intima: per la prima volta, Roberto Lipari racconta sé stesso, offrendo al pubblico uno sguardo personale sulla società e sulle generazioni di oggi.

Il titolo dello spettacolo apre anche a una domanda che accompagna tutto il racconto: sarà davvero l’ultimo? È proprio lungo questo percorso, tra risate e momenti di introspezione, che prende forma uno show pensato per coinvolgere il pubblico su più livelli.

L’appuntamento è in programma mercoledì 6 maggio 2026, alle ore 21:00, al Teatro Cilea di Reggio Calabria.

Biglietti disponibilie QUI.