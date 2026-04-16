9 Maggio 2026
‘La Calabria è una cosa seria…forse’: al Cineteatro Odeon lo spettacolo di Santo Palumbo
9 Maggio 2026
ore 21:00
15.00 euro
Dopo le emozioni dell’opera… è il momento di ridere. E ridere forte.
Santo Palumbo porta sul palco uno spettacolo che gioca con i nostri difetti, le nostre abitudini, le contraddizioni di questa terra che conosciamo fin troppo bene.
Perché sì, la Calabria è una cosa seria…ma solo fino a un certo punto.
Una serata leggera tra ironia e vita quotidiana
Tra ironia, storie quotidiane e quella comicità che ti fa dire “questa l’ho già vissuta”, lo spettacolo scorre veloce e ti tiene lì, dall’inizio alla fine.
È il classico spettacolo dove vieni per farti due risate…e finisci per riconoscerti in tutto.
Una serata leggera, fatta bene. E ogni tanto ci vuole.
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