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9 Maggio 2026

‘La Calabria è una cosa seria…forse’: al Cineteatro Odeon lo spettacolo di Santo Palumbo

9 Maggio 2026

ore 21:00

15.00 euro

Santo Palumbo

Dopo le emozioni dell’opera… è il momento di ridere. E ridere forte.

Santo Palumbo porta sul palco uno spettacolo che gioca con i nostri difetti, le nostre abitudini, le contraddizioni di questa terra che conosciamo fin troppo bene.

Santo Palumbo odeon

Perché sì, la Calabria è una cosa seria…ma solo fino a un certo punto.

Una serata leggera tra ironia e vita quotidiana

Tra ironia, storie quotidiane e quella comicità che ti fa dire “questa l’ho già vissuta”, lo spettacolo scorre veloce e ti tiene lì, dall’inizio alla fine.

È il classico spettacolo dove vieni per farti due risate…e finisci per riconoscerti in tutto.

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Una serata leggera, fatta bene. E ogni tanto ci vuole.

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