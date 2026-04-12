Atmosfera british e sapori di casa: a Reggio apre ‘Brama Pub’ – FOTO

A Reggio Calabria c’è un nuovo indirizzo da tenere bene in mente per chi ama i pub autentici, le birre spillate bene e un’atmosfera capace di raccontare una storia. Nel cuore del centro storico, in via Gaspare del Fosso, a pochi passi dal Duomo, sta per aprire le sue porte “Brama Pub“, il nuovo locale che prende il posto dell’ex Crocodile e si presenta con un’identità precisa: unire il fascino del Regno Unito con l’anima più vera della tradizione calabrese.

Brama Pub nasce infatti da una doppia ispirazione. Da una parte ci sono Irlanda e Inghilterra, con richiami evidenti nello stile, nell’ambientazione e nella proposta da pub. Dall’altra ci sono le origini calabresi e reggine, che danno carattere al menù e rendono il locale qualcosa di più di una semplice nuova apertura.

L’idea è quella di accompagnare il cliente in un piccolo viaggio nel tempo. L’atmosfera richiama infatti l’epoca del proibizionismo, tra fine anni Venti e anni Trenta, con un gusto elegante e ricercato che farà da cornice a serate conviviali, bicchieri in alto e tavoli pieni di sapori.

Brama Pub: un locale, due anime

Un locale dalla doppia anima, dunque, che guarda oltremanica ma resta ben ancorato al territorio.

Brama Pub si propone come un punto di riferimento per gli amanti del buon cibo e della convivialità: oltre ad un’ampia selezione di panini, hamburger e birre, il pub punterà con decisione anche su una proposta di cocktail di alto livello. Le bevande saranno preparate al momento, utilizzando frutta fresca e ingredienti di prima qualità, per garantire sapori autentici e ricercati. A guidare il bancone sarà il barman Sergio Gatto, le cui mani esperte daranno vita a creazioni originali e reinterpretazioni dei grandi classici, rendendo l’esperienza ancora più esclusiva.

Tra i punti di forza del c’è senza dubbio la selezione di birre alla spina. Non mancherà la celebre Guinness irlandese, spillata ad azoto. E ancora whisky e bourbon della linea Wild Turkey – Brama Pub è un associato Campari -. Il tutto affiancato da una proposta che strizza l’occhio alla città con una birra reggina firmata Funky Drop al gusto di bergamotto. Una scelta che racconta bene il concept del locale: internazionale nello stile, profondamente locale nel cuore.

Anche il menù segue la stessa direzione. L’offerta è ampia e pensata per soddisfare gusti diversi, partendo dalla classica stuzzicheria da pub fino ad arrivare ad una proposta più identitaria, con un menù tutto da scoprire. Doppia varietà di panini con bun artigianale realizzato dal panificio Pane Amore e Lievito Madre e panini alla piastra.

E non è tutto. Nei prossimi giorni Brama Pub svelerà anche un’altra proposta destinata a incuriosire: un mini aperitivo composto da sei pietanze in chiave finger food. Per ora è solo uno spoiler, ma basta per far capire la volontà del locale di costruire un’offerta dinamica e capace di rinnovarsi.

L’appuntamento con l’inaugurazione è fissato per martedì 14 aprile a partire dalle ore 20:30. Sarà una vera festa in stile Grande Gatsby. Le porte saranno aperte a reggini e turisti che vorranno scoprire da vicino il nuovo locale, degustare il buffet con alcune delle pietanze della casa e brindare con un calice di prosecco oppure con una birra piccola alla spina.

Brama Pub si prepara così a entrare nella scena reggina con una proposta che punta su atmosfera, qualità e riconoscibilità. Un locale pensato per chi cerca il gusto del pub in chiave autentica, con il fascino british e una firma profondamente calabrese.

Orari di apertura

Brama Pub sarà aperto dal lunedì al giovedì dalle 18:00 a mezzanotte e dal venerdì alla domenica dalle 18:30 all’1:30.