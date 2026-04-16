Elezioni comunali a Reggio, M5S: ‘Pieno sostegno politico alla candidatura di Domenico Battaglia’

A seguito dell’incontro proficuo svoltosi in data odierna tra la rappresentante del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria, dr.ssa Giovanna Milena Roschetti e il candidato sindaco dell’area di centrosinistra, per la definizione della propria compagine elettorale, ufficializziamo il pieno sostegno politico alla candidatura di Domenico Battaglia per la carica di Sindaco della nostra città.

All’incontro ha partecipato l’avv. Carmelo Malara, espressione appunto dei 5 Stelle nella prossima competizione elettorale, figura nota in ambito giuridico e politico.

Questa decisione nasce da una visione condivisa del futuro di Reggio Calabria: una città che necessita di una guida autorevole, capace di coniugare l’esperienza amministrativa con i valori di trasparenza, giustizia sociale e sostenibilità ambientale che da sempre caratterizzano la nostra azione politica.

L’accordo nella coalizione

L’accordo raggiunto per l’inserimento dei profili del MoVimento 5 Stelle all’interno della coalizione e della lista a supporto di Domenico Battaglia non è un semplice patto elettorale, ma un progetto di rinnovamento per il territorio.

I nostri candidati porteranno all’interno di questa sfida le battaglie storiche del MoVimento:

Transizione Ecologica: per una gestione dei rifiuti efficiente e una mobilità davvero sostenibile.

Inclusione Sociale: per non lasciare indietro nessuno, potenziando i servizi alle periferie e alle fasce più deboli.

Legalità e Trasparenza: per un’amministrazione che sia una “casa di vetro” per tutti i cittadini, guardando con notevole interesse e soddisfazione la partecipazione dei comitati di quartiere nella gestione amministrativa dei propri territori.

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Siamo convinti che la figura di Domenico Battaglia rappresenti la sintesi ideale per l’area di centro-sinistra, capace di aggregare le forze sane della città intorno a un programma concreto e ambizioso.

Insieme, siamo pronti a scrivere una nuova pagina per Reggio Calabria, restituendo dignità e speranza a ogni singolo quartiere affinché i cittadini siano i protagonisti dei territori.