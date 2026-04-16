Elezioni comunali a Reggio, Onda Orange: ‘L’impegno continua’

Per il movimento civico Onda Orange queste settimane hanno rappresentato un viaggio emozionante e denso di significati. Uno snodo centrale per questa storia nata più di un anno fa.

Il dato delle primarie del centrosinistra nelle quali Onda Orange ha provato a rappresentare una lettura della politica cittadina alternativa all’interno della coalizione, è stata giudicata meno convincente rispetto alle logiche di apparato partitico o elettorale, occorre prenderne atto.

Questo chiaro segnale dell’elettorato reggino è stato analizzato e assimilato dalla compagine Orange.

Il sostegno alla coalizione

La fase successiva alla consultazione dei reggini, si è caratterizzata per l’impegno messo in campo al fine di costituire una valida lista a sostegno del candidato a sindaco Battaglia.

Riscontrata la difficoltà nella composizione di una propria lista candidati al consiglio comunale, Onda Orange ha deciso di mantenere il sostegno alla coalizione facendo confluire i propri candidati in liste del campo progressista al fine di continuare a battersi in favore dei principi e dei programmi elaborati e sostenuti in questi lunghi mesi.

Il progetto civico che continua

Rimane invariato il progetto civico iniziale di rappresentare lo spazio nel quale far confluire le idee sulla Reggio del futuro, quella dell’impegno quotidiano che crede che il disinteresse sia uno dei mali di questa città.

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Questo primo anno di vita di Onda Orange è stato impegnativo e ha permesso di creare le basi per continuare a costruire insieme, senza disperdere il patrimonio maturato in questi mesi in termini di idee e partecipazione che hanno reso speciali i giorni impiegati nella crescita di questa nuova realtà civica.