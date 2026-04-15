Reggio, il Comune avvia il confronto con i giovani: tutto pronto per l’incontro a GenerAttivi

La città di Reggio Calabria, nell’ambito della partecipazione giovanile al processo di Youth empowerment -finalizzato a rendere i giovani co protagonisti della definizione, attuazione e valutazione delle politiche pubbliche, in coerenza con i principi europei del Youth Dialogue e con il nuovo quadro normativo nazionale relativo alla valutazione d’impatto generazionale (VIG) – intende avviare un percorso strutturato di ascolto, confronto e co-progettazione con le giovani generazioni del territorio.

Le linee guida sulla VIG

L’amministrazione comunale riconosce il ruolo centrale dei giovani nella costruzione di comunità inclusive, innovative e sostenibili; il comune di Reggio Calabria, nell’ambito del DUP 2025–2027, ha previsto la predisposizione di linee guida per la valutazione dell’impatto generazionale delle politiche pubbliche; la giunta comunale ha approvato con deliberazione n. 275 del 24/12/2025 l’adozione delle linee guida per la programmazione e valutazione dell’impatto generazionale (VIG) delle politiche pubbliche; tali linee guida introducono la valutazione di impatto generazionale (VIG) quale strumento volto a misurare e migliorare gli effetti delle politiche sulle giovani generazioni.

L’incontro del 21 aprile 2026

Tra gli obiettivi prioritari vi è la promozione della partecipazione attiva dei giovani nei processi decisionali, di programmazione e valutazione delle politiche pubbliche; il coinvolgimento diretto delle giovani generazioni rappresenta elemento essenziale per garantire efficacia, inclusività e sostenibilità delle politiche pubbliche; le linee guida prevedono momenti strutturati di ascolto, consultazione e co-progettazione con i giovani, anche attraverso incontri pubblici; è volontà dell’amministrazione avviare un percorso stabile e continuativo di dialogo con i giovani del territorio; a tale scopo si avvisa che il presente avviso è finalizzato a promuovere la partecipazione all’incontro pubblico che si terrà in modalità mista presso il centro giovanile comunale “GenerAttivi” in via Nino Bixio in data 21 aprile 2026 alle ore 19:00, rivolto alle associazioni giovanili, ai gruppi informali e ai giovani del territorio.

L’incontro ha le seguenti finalità: presentare la metodologia adottata dall’ente per la valutazione dell’impatto generazionale delle politiche pubbliche; illustrare il processo di analisi e classificazione delle misure del DUP (misure generazionali, potenzialmente generazionali, ecc.); condividere le modalità di coinvolgimento attivo dei giovani nel processo valutativo; raccogliere contributi, osservazioni e proposte utili alla fase di implementazione delle linee guida; avviare un percorso strutturato e continuativo di partecipazione e dialogo tra amministrazione e giovani.

Chi può partecipare e come aderire

Sono invitati a partecipare associazioni giovanili; gruppi informali; giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni; tutti i soggetti interessati alle politiche giovanili del territorio.

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita; i soggetti interessati dovranno presentare la propria manifestazione d’interesse inviando la domanda al seguente indirizzo ponmetrorc@comune.reggio-calabria.it.

La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere trasmessa entro il giorno 20/04/2026 alle ore 12:00; per la compilazione del form di adesione si dovrà fare riferimento al link https://www.reggiocal.it/Notizie/Details/7710 pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

Prevista la possibilità di partecipazione da remoto richiedendo il link di accesso che sarà inviato all’email contenuta nella domanda di partecipazione; il responsabile del procedimento valuterà le istanze pervenute.

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Un processo partecipativo continuativo

L’incontro del 21 aprile 2026 rappresenta il primo momento di avvio di un processo partecipativo continuativo, finalizzato a integrare stabilmente il punto di vista delle giovani generazioni nelle politiche pubbliche; promuovere il dialogo strutturato tra ente e giovani; contribuire alla costruzione di strumenti e indicatori per la valutazione dell’impatto generazionale; favorire politiche orientate all’inclusione, al benessere, all’autonomia e al lavoro dignitoso per i giovani.