Reggio, al via la rassegna ‘Teatro nei Musei’. Il programma

Dieci appuntamenti tra il Castello Aragonese e il Museo d’Arte Alfonso Frangipane con spettacoli classici, contemporanei e per l’infanzia in due luoghi simbolo della città

Si inserisce nel più ampio progetto di rete “Teatri della Magna Grecia” la nuova e articolata rassegna “Teatro nei Musei”, promossa dall’associazione Calabria Dietro le Quinte – APS. L’iniziativa mira a valorizzare due tra i principali luoghi culturali della città, il Castello Aragonese di Reggio Calabria e il Museo d’Arte Alfonso Frangipane, attraverso una proposta teatrale ricca e diversificata.

Il progetto è realizzato in partenariato con il Comune di Reggio Calabria, il Liceo Artistico “M. Preti – A. Frangipane” e il Liceo Classico “T. Campanella”, con la collaborazione del comitato di quartiere “Ferrovieri – Pescatori”, nell’ambito dell’avviso regionale “Programmi di distribuzione teatrale 2025”.

Dieci spettacoli animeranno gli spazi museali in occasione di importanti ricorrenze, come la Notte dei Musei del 16 maggio e la Giornata mondiale del Libro del 23 aprile 2026. Un cartellone che intreccia teatro classico, contemporaneo e spettacoli per l’infanzia, con l’obiettivo di raccontare l’identità e la storia del territorio.

Protagoniste saranno compagnie teatrali calabresi come Adexo, Officine Jonike Arti e BA17, impegnate in riletture contemporanee dei grandi miti e personaggi della Magna Grecia: da Antigone a Ecuba, da Persefone a Zaleuco e Nosside, fino alla figura leggendaria di Morgana.

Gli appuntamenti di punta al Castello Aragonese

Tra gli appuntamenti di punta al Castello Aragonese, spicca lo spettacolo “La Conversione di un cavallo”, suggestiva sequenza di tableaux vivants ispirati alle opere di Caravaggio, a cura della compagnia Ludovica Rambelli Teatro di Napoli. Spazio anche alle famiglie con “Storie appese a un filo”, spettacolo di marionette della compagnia All’Incirco.

La rassegna sarà inoltre arricchita da una mostra di arte contemporanea dell’artista reggina Rita Alleruzzo, allestita negli spazi del Castello.

Programma “Teatro nei Musei”

Museo d’Arte Alfonso Frangipane di Reggio Calabria

23 aprile 2026 – ore 19. Spettacolo teatrale “Zaleuco e Nosside” con la compagnia teatrale BA17

16 maggio 2026 – due repliche ore 19,00/20,15 – Spettacolo “Persefone” con la Compagnia “Adexo”

18 maggio 2026 – ore 20.30. Reading “Racconti della Magna Grecia” con Angelica Artemisia Pedatella della compagnia BA17.

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Castello Aragonese di Reggio Calabria

26 aprile 2026 ore 11.00 – Spettacolo teatrale per bambini “Storie appese ad un filo” con la compagnia “All’Incirco”

29 aprile 2026 ore 18.00 – Spettacolo teatrale “Antigone. Il sogno della Farfalla” con la compagnia “Officine Jonike Arti”

30 aprile 2026 – ore 17,30 – Spettacolo teatrale “Morgana. Acque libere” con la compagnia Adexo.

1 maggio 2026 – ore 19.00 – Spettacolo teatrale “Ecuba. Il sogno.” con la compagnia Adexo. Ingresso riservato

2 maggio 2026 3 repliche ore 17.30 / 19.00 /20.30 – Tableaux vivants di Caravaggio “La Conversione di un cavallo” con la compagnia teatrale Ludovica Rambelli Teatro

7 maggio 2026 ore 18.00 – Spettacolo teatrale “Il coraggio della verità” con la compagnia BA17

16 maggio 2026 due repliche ore 21,15 e 22,15 – Castello Aragonese di Reggio Calabria – Spettacolo “L’impossibile banchetto” con la compagnia “Officine Jonike Arti”

Per informazioni e prenotazioni: www.calabriadietrolequinte.it – whatsapp 320.9778859 – tel. 389.1435140 e-mail info@calabriadietrolequinte.it