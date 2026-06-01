Serie D: Poule Scudetto, la Scafatese vola in finale

La Scafatese stacca il pass per la finale della Poule Scudetto di Serie D. Allo stadio Vitiello, davanti al proprio pubblico, i gialloblù campani superano il Desenzano con il risultato di 1-0 e conquistano l’accesso all’atto conclusivo della competizione.

Una Scafatese cinica, solida e determinata. I campani hanno saputo sfruttare il fattore campo e gestire una partita dal peso specifico altissimo, chiudendo i conti davanti ai propri tifosi.

A decidere la gara è il gol di Sush, servito da Convitto, una rete pesantissima che permette alla squadra allenata da mister Ferraro di ribaltare il pareggio per 1-1 maturato nella sfida d’andata. I tifosi reggini ricordano benissimo Sush, decisivo nel confronto diretto al Granillo con il Siracusa. In vantaggio con la rete di Domenico Girasole, la Reggina fu ribaltata dalla doppietta del difensore. Tre punti pesanti che consentirono agli aretusei di conservare poi il vantaggio fino al termine del campionato.

Adesso l’ultimo appuntamento della stagione. La finale è fissata per sabato 6 giugno, sul campo neutro di Teramo. Di fronte ci sarà il Vado, avversario della Scafatese nella sfida che assegnerà il titolo nazionale dilettantistico.