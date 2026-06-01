Consiglio comunale Reggio, eletti ancora in bilico. Si attende l’ufficialità, ci saranno ricorsi

L’esito politico delle elezioni comunali di Reggio Calabria è chiaro. Francesco Cannizzaro è il nuovo sindaco e la nuova Aula Battaglia sarà a netta trazione centrodestra. Meno chiaro, almeno sul piano formale, è invece il quadro definitivo dei 32 consiglieri comunali eletti.

Dopo giorni di attesa, sezioni bloccate e verifiche sui plichi, resta infatti da attendere la comunicazione ufficiale dell’elenco degli eletti dopo il definitivo riconteggio. Un passaggio non secondario, perché attorno ad alcune posizioni potrebbero ancora aprirsi margini di contestazione.

Secondo indiscrezioni, il riconteggio definitivo non sarebbe ancora del tutto concluso. Un elemento che invita alla prudenza, soprattutto dopo quanto accaduto nelle ultime sezioni periferiche, dove lo scrutinio si era fermato rendendo necessario l’intervento dell’Ufficio elettorale presso il Tribunale di Reggio Calabria.

La griglia circolata nei giorni scorsi consegna alla maggioranza 24 seggi e alla minoranza 8. Ma fino alla proclamazione ufficiale ogni elenco resta, di fatto, provvisorio.

Gli occhi sono puntati soprattutto sulle posizioni rimaste fuori per pochi voti. Tra queste quella di Saverio Pazzano, che secondo gli ultimi dati disponibili non entrerebbe in Consiglio comunale per una manciata di preferenze. Una situazione che potrebbe portare a un ricorso, nel tentativo di verificare fino in fondo la correttezza del dato finale.

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Possibili verifiche potrebbero riguardare anche la lista Battaglia Sindaco, rimasta fuori dall’assegnazione dei seggi: anche in questo caso il margine ridotto e il quadro ancora non cristallizzato alimentano l’attesa.

C’è poi anche una situazione curiosa interna alla lista Lega. Vanessa Colica, candidata con 570 voti, risulta al momento a pari merito con Maria Nucera, anche lei a quota 570. Entrambe sarebbero prime dei non eletti, ma secondo rumors Colica presenterà ricorso perchè sosterrebbe di aver ottenuto più preferenze delle 570 attuali, e sarebbe solo lei dunque la prima dei non eletti della Lega.

Al momento, la città conosce il nome del sindaco e gli equilibri generali della futura aula. Per i nomi definitivi dei consiglieri, invece, bisognerà attendere ancora le comunicazioni ufficiali.