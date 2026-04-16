Calcio: il Catania richiama il tecnico reggino Mimmo Toscano

Aveva fatto discutere l’esonero di Mimmo Toscano e ancor di più animato la reazione dei tifosi rossoazzurri, l’assunzione in panchina di Viali. Con quest’ultimo la squadra ha raccolto davvero poco in termini di punti, le ultime due sconfitte consecutive e il rischio di perdere anche il secondo posto (Casertana solo tre punti dietro), hanno portato la società a decidere per il ritorno dell’allenatore reggino. Adesso sono due le gare al termine della stagione regolare e conservare la seconda posizione diventa fondamentale in proiezione play off. Il Catania ripartirà dalla gara interna contro il Potenza.

Il comunicato

“Catania Football Club comunica di aver affidato nuovamente l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Domenico Toscano.

A mister Toscano e all’intero staff tecnico, l’augurio di buon lavoro da parte del Presidente Rosario Pelligra e della società in tutte le sue componenti”.